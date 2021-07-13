شروط الاضحية واحكامها وتوزيعها الشرعي 2021 دعاء ذبح الاضحية

تتابعون شروط الاضحية وكافة تفاصيل صكوك الاضحية 2021 وأيضا ماذا نقول عند ذبح الاضحية ولا ننسي حكم الاضحية في عيد الاضحي، فما هي إلا ايام قليلة حتي يهل عليا عيد الاضحي المبارك، والذي يقوم فيه المسلمون القادرون بذبح الاضحية، ولكن هناك العديد من الافراد ممن يريدون معرفة كافة الاحكام الشرعية حول الاضحية والتي تقوم دار الافتاء المصرية بتقديمها.

شروط الاضحية

أكد رسولنا الكريم علي أهمية الاضحية فقال “من وجد سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا” وهذا فيه تشديد علي ضرورة الذبح، كما بين لنا الله تعالي في القرآن الكريم أهمية الاضحية قائلا “فصل لربك وانحر”، وتدل الاضحية علي شكر المضحي لله تعالي علي كافة نعمه حتي ابقاه علي هذه الايام المباركة.

صك الاضحية وزارة الاوقاف ٢٠٢١

قامت وزارة الاوقاف المصرية باللإعلان عن سعر صك الاضحية 2021 ليكون 2000 جنيه مصري، وقد تم تحديد سعر صك الاضحية بناء علي ما حددته وزارة التموين من متوسط اسعار رؤوس البقر التي تكفي 7 مضحيين.

أحكام الاضحية

أن تكون الاضحية من الأنعام مثل الإبل أو البقر أو الغنم.

أن تكون الاضحية قد بلغت السن الذي حددته الشريعة الاسلامية، فلا تقل الإبل عن 5 سنوات، والبقر نتين، والماعز سنة، والضأن 6 اشهر.

يجب أن تكون الاضحية سليمة لا تعاني من اية أمراض او عيوب باللحم او الشحم.

يجب ألا تكون عرجاء او عمراء ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الاسنان، كما يجب ألا تكون هزيلة او مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

يجب أن يكون المضحي هو شخص واحد في حالة الاضحية من الغنم، حيث أن الغنم تجزي عن البيت الواحد.

البقر يشترك بها 7 اشخاص أو اقل.

الشاة لا تجزي إلا عن شخص واحد، فهي ليست كالغنم تجزي عن أهل البيت، ويجوز أن يشرك غيره في الشاة.

أن يكون الذبح نهارا.

شروط الاضحية للشخص المضحيشروط الاضحية والوقت

بعد صلاة عيد الاضحي وحتي عصر ثالث ايام التشريق، والجدير بالذكر أن أيام التشريق هي الايام التي تتبع عيد الاضحي، وننوه أنه إذا تم ذبح الاضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تعد بحكم الاضحية.

توزيع الاضحية الشرعى

“اللهم منك وإليك، إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين”، فعن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عيد بكبشين فقال حين وجههما، (إنى وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته). ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالقبول، كما يستحب للمضحى بعد الذبح أمور منها ما يلي:أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع -أى : يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، وهو الخيط الأبيض الذى فى داخل العظم، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها.

دعاء ذبح الأضحية