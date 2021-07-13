مقتل 7 بهجوم مسلح في أفغانستان
لقي 4 مدنيين مصرعهم وأصيب 5 آخرون بجروح جراء انفجار وقع اليوم الثلاثاء وسط العاصمة الأفغانية كابل.
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشرطة قولها إن الانفجار وقع في شارع ميوند وسط العاصمة، مضيفة أن نوع العبوة الناسفة وهدف الهجوم لم يتم تحديدهما بعد، وأن "التحقيقات جارية" في ملابسات الحادث.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن، بما في ذلك حركة "طالبان"، مسؤوليتها عن الانفجار.
وفي حادث منفصل، نقلت وكالة "آريانا نيوز" الأفغانية عن الشرطة أيضا أن ثلاثة موظفين أمنيين اغتيلوا صباح اليوم الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في منطقة حسين خيل في كابل، وأن أجهزة الأمن باشرت تحقيقا في الحادث.
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