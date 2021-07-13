أوامر باعتقال مسؤولين عراقيين وكشف موعد نتائج "تحقيق الحريق"

أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، أن نتائج التحقيق في حادثة حريق مستشفى الحسين في الناصرية، ستعلن خلال أسبوع، فيما صدرت أوامر باعتقال مسؤوليين صحيين.

وكانت مديرية صحة ذي قار العراقية قد أعلنت، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق الذي نشب في مستشفى الإمام الحسين، المخصص لمرضى فيروس كورونا، إلى 92 قتيلا.

وشكل رئيس الوزراء العراقي، لجنة تحقيق حكومية للوقوف على أسباب حريق مستشفى الحسين، والتي يرجح ناشطون أنها نتيجة الإهمال المرتبط بالفساد المستشري في كافة مؤسسات البلاد، على أن تكشف نتائج التحقيق بعد أسبوع.

وشدد الكاظمي على "عدم التسامح مع الفاسدين أو المتلاعبين، بأرواح المواطنين، أيا كانت صفاتهم أو انتماءاتهم"، متهما خلال اجتماع الحكومة أطرافا لم يسمها، بـ"محاولة زعزعة الأمن الداخلي ونشر الفوضى". وقرر الكاظمي خلال اجتماع طارئ، إقالة مدير صحة ذي قار ومدير مستشفى الحسين ومدير الدفاع المدني، وإخضاعهم للتحقيق وإعلان الحداد الوطني على الضحايا.

من جانبها، أصدرت محكمة استئناف ذي قار، أوامر اعتقال بحق 11 مسؤولا من دائرة صحة المحافظة.