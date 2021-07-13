الشرطة البريطانية: مصادرة 250 مليون دولار من العملات المشفرة فى غسل أموال

جدة - نرمين السيد - صادرت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، 180 مليون جنيه إسترلينى، ما يعادل 250 مليون دولار من العملات المشفرة، وذلك فى إطار تحقيق حول عملية غسيل أموال، ما يعد أكبر تحقيق تجريه بريطانيا فى هذا الشأن حتى الآن.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال المحقق البريطانى كونستابل جو ريان: "تعد عملية اليوم علامة بارزة أخرى فى هذا التحقيق الذى سيستمر لأشهر مقبلة، بينما نواصل البحث عن مشتبه بهم فى قضايا تتعلق بعمليات غسل الأموال". وبحسب الوكالة، تأتى العملية هذه المرة بعد مصادرة 114 مليون جنيه من العملات المشفرة الشهر الماضى، وتوقيف امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، للاشتباه بارتكابها جرائم تتعلق بـ"غسيل الأموال".

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