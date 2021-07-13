“برقم الاكتتاب” رابط استخراج نتائج التاسع moed.gov.sy “الدورة الأولى” بكل فروعها

رابط استخراج نتائج التاسع moed.gov.sy برقم الاكتتاب والذي قامت وزارة التربية والتعليم في الجمهورية السورية بتحديد الموعد المقرر إعلان نتائج الإعدادية أو التاسع السورية في كل من المدارس العامة والشرعية، وذلك بعد طول انتظار من الطلاب بعد الانتهاء التام من الامتحانات النهائية في كافة فروع الإعدادية العادية والشرعية، ونقوم بشرح الموعد وكيفية الاستخراج في هذا المقال.

رابط استخراج نتائج التاسع moed.gov.sy عبر وزارة التعليم السورية 2021

وقد انهى طلاب الصف التاسع جميع الاختبارات الورقية التي تقررت عليهم بالمواعيد المقررة، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بتنظيم مواعيد الامتحانات النهائية لكل من الصفوف الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وتم الانتهاء من جميع الامتحانات في المواعيد المقررة لها، حيث تم بنجاح كبير الانتهاء من الامتحانات بعد تأمينها بشكل جيد، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع الأطقم الطبية بتعقيم اللجان وتقليل كثافات الطلاب كما تم تأمين الامتحانات جميعها من التسريب وانتهت كترولات التصحيح بنجاح، وقامت اللجان بالمراجعة بشكل جيد وقام السيد وزير التربية والتعليم باعتماد تائج جميع الطلاب على أن يتم الإعلان عنها على الفور.

الموعد المعلن لنتائج الصف التاسع

يتم نشر نتائج الطلاب في الصف التاسع في كل عام بعد أن يتم الانتهاء من إعلان نتائج البكالوريا، وقد تم الانتهاء من إعلان البكالوريا السورية في الأسبوع الماضي، وأعلن موقع وزارة التربية والتعليم الإعلان عن نتائج الصف التاسع في يوم 14 يوليو 2021، على أن يقوم السيد الوزير بعمل مؤتمر صحفي في القنوات الرسمية يتم فيه إعلان أسماء الأوائل ونسب النجاح في المدارس، ويتم بعدها على الفوز تفعيل رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج برقم الاكتتاب.

يقوم الطلاب واولياؤهم بالدخول المباشر على موقع نتائج وزارة التربية والتعليم السورية. يبدأ الطلاب بإدخال رقم الاكتتاب الخاص بهم. يقوم الطلاب بكتابة المحافظة التي يتبع لها.

خطوات استخراج نتائج التاسع

وقد قامت العديد من وسائل الإعلام في الدولة السورية بالإعلان عن موعد المؤتمر الصحفي للسيد وزير التربية والتعليم الذي من المقرر له أن يتم مساء الثلاثاء 13 يوليو 2021 في تمام الساعة السابعة مساء على القنوات الرسمية للدولة.