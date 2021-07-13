السعودية تسمح بدخول الاردنيين متلقي سينوفارم شريطة تلقيهم جرعة ثالثة محفزة

دوت الخليج :- أجرت السعودية تحديثا على أنواع اللقاحات التي كانت قد اشترطتها لدخول اراضيها .

وتضمن التعديل السماح بمتلقي لقاح سينوفارم بدخول أراضيها ولكن شريطة أن يكون متلقي هذا اللقاح الصيني قد تطعموا بلقاح معتمد اوروبيا من مثل استرازينكا أو فايزر وغيره .

وتقول المعلومات بان مراسلات تتم بين وزارة الخارجية في الاردن والسلطات السعودية للسماح لمتلقي سينوفارم بالدخول في انتظار ما ستسفر عنه هذه الأتصالات .