أخبار اليمن : الامانة.. بدء صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال

الامانة.. بدء صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلالدشن وزيرا الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والتعليم العالي حسين حازب ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بأمانة العاصمة حمود النقيب اليوم، المرحلة الثالثة من صرف المساعدات النقدية لأحفاد بلال بالأمانة.

وفي تدشين المشروع الذي ينفذه صندوق الرعاية الاجتماعية بدعم من منظمة اليونيسف والبنك الدولي، أكد الوزير ابن ضبيع اهتمام القيادة الثورية والسياسية بأحفاد بلال والسعي لإدماجهم في المجتمع.

وحث البنوك وشركات الصرافة على تسهيل إجراءات الصرف للمستفيدين، مشيداً بتعاون ودور منظمة اليونيسف وجهود صندوق الرعاية الاجتماعية بالأمانة في تقديم الدعم لهذه الشريحة والتخفيف من معاناتها.

وأشار وزير الشئون الاجتماعية إلى صرف مخصصات الرعاية الاجتماعية منتصف الشهر الماضي لأكثر من مليون و٥٠٠ ألف أسرة في مختلف المحافظات في ظل الظروف الراهنة جراء استمرار العدوان والحصار.

فيما أشاد الوزير حازب، بجهود وزارة الشئون الاجتماعية وأمانة العاصمة وسعيهما من أجل التخفيف من معاناة المواطنين في ظل استمرار الحصار والعدوان، لا سيما الاهتمام بشريحة أحفاد بلال ورعايتهم.

بدوره أكد النقيب، حرص الأمانة التي كان لها السبق في صرف حالات الرعاية الاجتماعية منذ العام ٢٠٠٤م، على استمرار تقديم الرعاية والدعم للمستحقين بما يخفف من معاناتهم نتيجة العدوان والحصار.

وأشار الى أن مشروع الحوالات النقدية استهدف تجمعات أحفاد بلال في عموم المديريات، وذلك في إطار ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية للاهتمام بأحفاد بلال والعمل على إدماجهم بالمجتمع.

من جانبها أوضحت مديرة فرع الصندوق بالأمانة جميلة المطري، أن المرحلة الثالثة من المساعدات النقدية تستهدف خمسة آلاف و٤٠٨ أُسر من أحفاد بلال بمبلغ ١٦٢ مليوناً و٢٤٠ ألف ريال بواقع ٣٠ ألف لكل أُسرة.

ولفتت إلى أن هذه المساعدات تأتي ضمن أنشطة مشروع النموذج المتكامل للدعم والتمكين الاجتماعي والاقتصادي لأحفاد بلال، التي ينفذها الصندوق.

