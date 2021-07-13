استخراج وثيقة العمل الحر بالسعودية شروط اصدار وثيقة العمل الحر 2021

استخراج وثيقة العمل الحر بالسعودية، فهي من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، وتسعى على أن توفرها لأصحاب الأعمال الحرة والذين لا يعملون بالقطاع الحكومي، إلى جانب ذلك القيام بتحديد الشروط والقواعد من أجل أن يتم قبول هذه الوثيقة لمن يقوم بإشغال الأعمال الحرة على حسب كافة الخطوات والتعليمات التي قامت الوزارة بوضعها، والجدير بالذكر أو وثيقة العمل الحر يتم الحصول عليها من قبل الوزارة، ويتمكن ألاف العاملين بمهن الحرة لأكثر من 150 عمل متنوع القيام باستخراجها، والهدف من إنشاء هذه المبادرة هو تحفيز المواطنين لإنشاء مشروعات جديدة تساعدهم على أن توفر فرص عمل للجنسين بالمملكة العربية السعودية، ويستطيع أي شخص الحصول على الوثيقة بخطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج لوقت وعناء، فهيا بنا لنتعرف على كيفية القيام بذلك.

استخراج وثيقة العمل الحر بالسعودية

منذ قليل أعلنت وزارة التجارة بالسعودية عن إصدار وثيقة العمل الحر من أجل ممارسة العمل، حيث أن وثيقة العمل الحر من ضمن الأوراق المرغوب به حتى تثبت أحقية العامل من حصوله على جميع الحقوق المباحة، مما لا شك فيه ان وثيقة العمل الحر يمكن أن يتم إصدارها لكافة الأفراد التي تتراوح أعمارهم ما بين 20 حتى 60 عام، وهي ما تؤكد طبيعة العمل، ولكن الوزارة قامت بتحدي بعض الشروط الواجب مراعاتها للحصول على الوثيقة وجاءت الشروط على هذا النحو:

يجب عند القيام بالتقدم على وثيقة العمل الحر أن يكون الشخص حامل للجنسية السعودية.

يجب أن لا يتراوح عمر المتقدم ما بين 18 عام وحتى 60 عام.

جائز للشخص المستفيد أن يحصل على أكثر من وثيقة عمل حر للعديد من المهن.

يجب أن يكون لدى المتقدم حساب فعال عبر البوابة الإلكترونية أبشر.

يجب إتمام هذه الخطوات من أجل الحصول على وثيقة عمل حر بشكل إلكتروني دون الحاجة للخروج من المنزل: