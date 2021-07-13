عقوبة المخالفة في موسم الحج , الجوازات تحذر من المخالفة وعقوبة مرتكبها السجن , صدر عن مديرية الجوازات في المملكة العربية السعودية , أن هناك بعض المخالفات التي يعاقب عيها من يرتكبها بالسجن والغرامة , فكما نعلم جميعا أن العالم اجمع قد مر ومازال يمر بأزمة حصدت أرواح الكثير من الناس علي مستوي العالم وليس المملكة العربية السعودية فحسب , واستمرت المملكة العربية السعودية في التشديد علي الالتزام بالتدابير الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس من ارتداء الكمامة وعدم خلعها تحت أي ظرف كان , والمحافظة علي التباعد الاجتماعي بين الأشخاص , كما أن المملكة العربية السعودية لم تسمح للحجاج من الخارج بأداء مراسم الحج , مما يعني أن الحج هذا العالم من الداخل فقط , وهذا محاولة للتقليل من انتشا الفيروس بعد بدأ الموجة الثالثة , سمحت المملكة لنحو حوالي ستون ألف مواطنا من الداخل بأداء مراسم الحج , بشرط أن لا يكون يعاني من أي أمراض مزمنة , مثل أمراض القلب والسكري , وان يكون قد حصل علي اللقاح الخاص بالفيروس من قبل .

عقوبة المخالفة في موسم الحج

نقل حجاج خلال موسم الحج من الذين لا يحق لهم الحج , هي مخالفة كبيرة وسوف يتم معاقبة مرتكبها بالسجن والغرامة , وهذا ما تم الكشف عنه من قبل وزارة الجوازات في المملكة العربية السعودية , لا يحق لأي شخص ارتكاب هذه المخالفة , و إذا تم كشف أي شخص قد ارتكب هذه الجريمة سوف يتعرض للسجن , ولا يهم إذا كان مرتكب المخالفة مواطن سعودي الأصل أو حتي مقيم سوف يتعرض إلي السجن ودفع غرامه مالية كبيرة

عقوبة المخالفين المقيمين في المملكة العربية السعودية

قد وضحنا لكم عقوبة المخالف سواء أكان سعودي الأصل أو مقيم ولكن يوجد عقوبة اخري للمواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية , وهي انه سوف يتم ترحيله الي بلدة في الحال , وسوف يمنع من دخول المملكة العربية السعودية لأي سبب كان , لذلك علي كل المواطنين والمقيمين , في المملكة العربية السعودية الحذر بشكل كبير جدا , من ارتكاب تلك المخالفة , لأنها سوف تودي به إلي المتاعب وليس إلا.