مسلح يطلق النار على ضابطين بمركز تجارى بولاية ميريلاند الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسئولو الشرطة، أن الحادث وقع فى جراج للسيارات ملحق بمركز تجارى بمدينة بالتيمور بالولاية وأن الضابطين ينتميان لإدارة الشرطة بالمدينة وإصاباتهما ليست ليست بالغة الخطورة. وأشار المسئولون إلى أن تحقيقًا بدأ لاستكشاف ملابسات الحادث والدوافع وراء ارتكابه، ودعت المواطنين إلى تقديم أى معلومات ذات صلة بالحادث للسلطات المختصة.

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