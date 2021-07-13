نتنياهو يهاجم بينيت لموافقته على تزويد الأردن بالمياه

دوت الخليج :- هاجم زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، لموافقته على تزويد الأردن بالمزيد من المياه، معتبرا أن "بينيت رئيس وزراء ضعيف ".

ورأى نتنياهو أن " بينيت رئيس وزراء ضعيف ويمكن ابتزازه.. هو يمثل أول حكومة فلسطينية إسرائيلية في تاريخ إسرائيل"، في إشارة إلى ضم حزب "رعام" في الحكومة.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"