وزيرة لبنانية: مساعدات المانحين يجب أن تمر عبر أطرها الصحيحة

بيروت ـ د.ب.أ: أكّدت وزيرة الدفاع الوطني ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، خلال لقائها السفيرتين الأميركية دوروثي شيا، والفرنسية آن جريو، على وجوب مرور المساعدات إلى لبنان من الدول المانحة عبر أطر صحيحة.

وأعلنت الوزيرة عكر على صفحتها بموقع “تويتر” أنها بحثت مع السفيرتين شيا وجريو، نتائج زيارتهما الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزيرة أن “كل المساعدات التي ستصل إلى لبنان من الدول المانحة” عليها أن تمر عبر أطرها الصحيحة وأن يتم تسجيلها كاملة والإعلان عنها وعن كيفية توزيعها عبر منصة خاصة مفتوحة أمام المجتمع الدولي وكل اللبنانيين تنفيذا لمبدأ الشفافية”.

وكانت السفيرتان الأميركية والفرنسية في لبنان قد زارتا السعودية في الثامن من يوليو الحالي لبحث مسألة مساعدة لبنان، وأهمية تشكيل حكومة تعمل لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

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