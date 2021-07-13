فاجعة فـي العراق.. حريق مستشفى يودي بحياة أكثر من 80 مريضا بكورونا

بغداد ـ وكالات: لقي أكثر من 80 مريضا بكورونا حتفهم في حريق اندلع الليلة قبل الماضية في مستشفى الإمام الحسين بمحافظة ذي قار جنوب العراق. وأعلنت مديرية صحة ذي قار العراقية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفيات الحريق إلى 83 قتيلا. وأقال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مدير صحة ذي قار ومديري مستشفى الحسين والدفاع المدني في المحافظة، وإخضاعهم للتحقيق عقب الحريق. وبحسب بيان صادر عقب اجتماع طارئ للكاظمي مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقيادات أمنية، فقد قرر الكاظمي البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة، وإيفاد فريق حكومي وأمني لذي قار لمتابعة الإجراءات ميدانيا. كما تم توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار، وإعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا الحادثة. وبحسب شرطي في الموقع فإن تقارير الشرطة الأولية تشير إلى أن انفجار خزان أوكسجين داخل جناح مرضى كوفيد-19 هو السبب المرجح لنشوب الحريق. وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن حريقا اندلع مساء الاثنين في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في مستشفى الإمام الحسين، مشيرة إلى أن السلطات تقوم بإخلاء المرضى. وذكرت وزارة الداخلية العراقية في بيان مقتضب أن “فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق في مركز محافظة ذي قار داخل مستشفى الحسين التعليمي”.

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