القيادة المركزية الأمريكية: انسحاب 95% من القوات الأمريكية من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقالت القيادة المركزية الأمريكية فى بيان لها أوردته على موقعها الإلكترونى: "وفقا لتقديرات القيادة المركزية الأمريكية، نؤكد أننا أنجزنا بالفعل 95 % من عملية الانسحاب من شتى أنحاء أفغانستان".
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن قد أعلن مؤخرا إنه يتوقع أن يكتمل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بحلول 31 أغسطس المقبل.
ومع ذلك، تم تحديد الموعد النهائى الرسمى للانسحاب الكامل للقوات الأمريكية من أفغانستان فى 11 سبتمبر المقبل، الذى يوافق الذكرى العشرين لهجمات الحادى عشر من سبتمبر الإرهابية.
وكانت تكاليف الحرب، التى بدأت فى أعقاب هجمات الحادى عشر من سبتمبر ضخمة للغاية، حيث قُتل نحو 2.400 جندى أمريكى فى أفغانستان، وأصيب 20 ألفًا آخرون، وفقًا لإحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون.
وتناوب ما يقرب من 800 ألف جندى عبر أفغانستان مع نشر ما يقرب من 30 ألفًا منهم خمس مرات على الأقل، وفقًا لبيانات البنتاجون التى قدمتها لصحيفة واشنطن بوست، كما قتل حوالى 47.245 مدنيا و66 ألف جندى وشرطى أفغانى و51 ألف مقاتل من المعارضة، وفقا لدراسة نشرتها جامعة براون هذا العام.
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