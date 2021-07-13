الاتحاد الأوروبى يعرب عن أسفه لإعلان إثيوبيا بدء الملء الثانى لسد النهضة

جدة - نرمين السيد - أعرب الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل قبل قليل، عن قلقه إزاء الموقف المتعلق بسد النهضة الإثيوبى، وجدد دعم الاتحاد الأوروبى لجهود الاتحاد الإفريقى لحل النزاع القائم بين إثيوبيا ودول المصب حول السد.





جاء ذلك فى بيان أصدره بوريل، فى أعقاب اجتماع عقده مع وزير الخارجية سامح شكرى فى بروكسل، حيث ناقش الجانبان مجموعة من القضايا فى سياق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر.

وأضاف البيان، الذى نُشر على الموقع الالكترونى الخاص بالشئون الخارجية للاتحاد الأوروبى، أن الطرفين ناقشا أهمية مياه النيل لدول المصب، بما فى ذلك مصر.

وشدد الممثل السامى على أن الجهود التى يقودها الاتحاد الإفريقى لحل النزاع تحظى بدعم الاتحاد الأوروبى وتحتاج إلى تكثيف للوصول إلى حل مقبول لجميع الأطراف.

كما أكد أسف الاتحاد الأوروبى لإعلان إثيوبيا عن الملء الثانى لسد النهضة دون التوصل إلى اتفاق مسبق مع شركاء المصب بشأن هذه المسألة.

وفى سياق متصل، أعرب الممثل السامى عن تقديره لدور مصر، الذى وصفه بـ"المهم" فى عملية السلام فى الشرق الأوسط، لا سيما فى التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين يحقق الهدف المشترك لحل الدولتين، بحسب البيان، الذى أكد أن بوريل نقل رسالة مفادها أن الاتحاد الأوروبى سيعمل عن كثب مع مصر والشركاء الدوليين الآخرين لإعادة بدء عملية سياسية تحقق حلول دائمة ومستدامة.

وتابع البيان: أن الجانبين اتفقا على المصلحة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبى فى بناء ليبيا مستقرة وموحدة وأهمية دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة فى إحراز تقدم على مختلف المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، ويشمل ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا وضرورة احترام خارطة الطريق لتنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر 2021.

وكذلك، أكد الممثل السامى بوريل ووزير الخارجية شكرى على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبى ومصر وكذلك تطويرها فى سياق الأجندة الجديدة للبحر الأبيض المتوسط ​​وخطتها الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبى لأوروبا، لتوحيد الجهود فى تعزيز اقتصادات المنطقة ودعم الانتعاش ومكافحة تغير المناخ.

وسلط الممثل السامى الضوء على التزام الاتحاد الأوروبى بتنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى ومصر والأولويات المشتركة بهدف الوصول إلى الإمكانات الكاملة للشراكة.

علاوة على ذلك، ركزت المناقشة كذلك على التعاون بين الاتحاد الأوروبى ومصر فى القضايا المتعلقة بالهجرة، بما فى ذلك الأهداف المشتركة لمنع الهجرة غير الشرعية وضمان حماية طالبى اللجوء واللاجئين وكذلك تعزيز القنوات القانونية للهجرة والتنقل، حسبما ذكر البيان.