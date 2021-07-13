moed.gov.sy نتائج التاسع 2021 سوريا بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية

سأل الكثير من الطلاب علي موعد صدور نتائج التاسع عبر موقع وزارة التربية السورية 2021. فكان رد الوزارة عبر مصادرها الرسمية أن عمليات التصحيح ما زالت قائمة لدفاتر التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية، وسيمكنكم الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2021 سوريا حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب هذا الأسبوع. وذلك عن طريق رابط موقع نتائج تاسع ٢٠٢١ بالاسم moed.gov.sy المرفقة إليكم.

رابط وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2021 سوريا

وفر موقع وزارة التربية السورية تطبيق النتائج الامتحانية للعام الحالي، والذي يمكنكم تحميله من نفس رابط الاستعلام عن النتيجة للدورة الأولي. هو نفسه الرابط الذي حصل عليه طلاب البكالوريا للثانوية العامة وغيرها من التخصصات بسوريا منذ أسبوع. لهذا للتمكن من الحصول علي نتيجة التعليم الأساسي في سورية عليكم الاستعلام من خلال الرابط المرفق.

للدخول من أجل الاستعلام. يجب الدخول إلي رابط موقع التربية السورية، يتم بعد ذلك تحديد النتيجة التي ترغبون في الاستعلام عنها. الإعدادية الشرعية كانت، أو التعليم الأساسي. بعدها يتم تحديد المحافظة التابعين لها بداية من دمشق وريف دمشق، وحتي الحسكة وغيرها من المحافظات. بالأخير يتم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالتلميذ لسهولة الاستعلام، والضغط علي استعلام نتائج تاسع 2021 سورية.

موقع نتائج الصف التاسع moed.gov.sy

أصدر الموقع الإلكتروني moed gov sy النتائج الامتحانية للبكالوريا منذ أيام مضت، وتستعد الوزارة لإعلان نتيجة امتحانات التعليم الاساسي وكذلك نتيجة الإعدادية الشرعية من خلال نفس الرابط. ويمكنكم الاستعلام بكل سهولة عبر الرابط والشرح المرفق إليكم بالفقرة السابقة. مع الأخذ في الاعتبار أن موعد النتيجة سيكون هذا الأسبوع لكن لم يتم تحديد الموعد رسمياً.

كان قد جاء عبر موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع سوريا 2021 ستظهر هذا الأسبوع. بدون تحديد وقت أو يوم محدد، وما زال الطلاب يسألون عن الموعد الرسمي، ونحيطكم علماً أنه سيتم إرفاقه في القريب العاجل. وفور صدوره وإعلان النتيجة، يمكنكم الاستعلام وفق ما شرحنا لكم، ولتحميل تطبيق النتائج الامتحانية للتاسع ستجدونه بنفس الرابط أعلاه وتم وضعه في علامة تبويب ظاهره وكبيرة. بهذا تكونوا قادرين علي استعلام نتائج التاسع 2021 سوريا عبر وزارة التربية السورية رسمياً.