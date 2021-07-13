استعلام نتائج التاسع والاعدادية الشرعية 2021 حسب الاسم

نتابع وإياكم ظهور نتائج التاسع 2021 ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 في كافة المحافظات السورية، حيث يترقب العديد من طلاب التاسع وأولياء الأمور ظهور نتائج شهادة التعليم الأساسي العام 2021 والتي تعرف باسم نتائج التاسع بالإضافة إلى ظهور نتائج شهادة الإعدادية الشرعية لكافة الطلاب خلال الأيام القليلة القادمة، والتي يتقرب ظهورها الآلاف من طلاب شهادة التعليم الأساسي في كافة المناطق سوريا.

نتائج التاسع 2021

وينتظر طلاب التاسع العام والشرعي ظهور نتائج نهاية العام الدراسي 2021/2020 خلال الأيام المقبلة، حيث من المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن موعد ظهور نتائج التاسع ونتيجة الاعدادية الشرعية 2021 خلال الساعات القادمة، فقد قامت الوزارة خلال الأيام الماضية بالاعلان عن أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن موعد ظهور نتائج التاسع 2021 من قبل وزارة التربية السورية بعد أن تحدد الوزارة موعد ظهور النتائج، والمقرر تحديده خلال هذا الأسبوع بمشئية الله تعالى.

موعد ظهور نتائج التاسع ونتيجة الاعدادية الشرعية

ويتم حالياً الانتهاء من عمليات تصحيح ومراجعة أوراق امتحانات طلاب التاسع في مختلف المحافظات السورية من أجل ظهور نتائج التاسع ونتائج الاعدادية الشرعية 2021 في أقرب وقت ممكن، حيث من المتوقع أن تظهر النتائج خلال الأيام المقبلة، ولم يتم تحديد الموعد النهائي لظهور نتائج التاسع إلى الآن.

موقع وزارة التربية السورية

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية السورية بالاعلان عن نتائج التاسع وإتاحتها لكافة الطلاب فور الإعلان عنها من خلال موقع وزارة التربية السورية على شبكة الإنترنت وعنوانه هو moed.gov.sy ويقوم الطالب الدخول إلى موقع وزارة التربية السورية فور إعلان وزارة التربية السورية عن ظهور نتائج التاسع، حيث يتمكن طلاب التاسع من خلال موقع الوزارة الاستعلام عن نتائج التاسع حسب الاسم.

تطبيق نتائج الامتحانات استخراج نتائج التاسع ونتيجة الاعدادية الشرعية

وتوفر وزارة التربية السورية خدمة استخراج نتاج التاسع 2021 ونتيجة الاعدادية الشرعية لكافة الطلاب في جميع المحافظات السورية من خلال تطبيق نتائج الامتحانات والتابع لوزارة التربية السورية، والذي يمكن لطلاب التاسع الحصول عليه من خلال موقع وزارة التربية السورية، حيث يقوم الطالب بتنزيل التطبيق لديه على الهاتف الجوال، شريطة أن يكون الهاتف الجوال يعمل بنظام تشغيل أندرويد، ومن ثم سيتمكن الطالب من الحصول على النتيجة فور إعلانها من قبل وزارة التربية السورية.