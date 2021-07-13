الحكومة تُعلن موعد إجازة عيد الأضحى “6 أيام” رسمية

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء موعد إجازة عيد الأضحى المبارك أعادة الله علينا وعلى الأمة الإسلامية والعالم أجميع بالخير والبركات، حيث تبدأ الإجازة من يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وتنتهي يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي، وأصدر قرار وزاري بأن تكون هذه الفترة إجازة رسمية مدفوعة الأجر بالكامل فى جميع المصالح الحكومية، وكذلك الهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي بأن أعمال الامتحانات مستمرة وفقاً للمواعيد المقررة من قبل السلطات المختصة، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم وعلمي رياضيات يوم السبت الموافق 24 يوليو الحالي امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2021 فى مادة الفيزياء، وبهذا لا ينطبق قرار الإجازة فى هذا اليوم على جميع العاملين المشاركين فى أعمال الامتحانات وكذلك الطلاب.

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2021

وكان رئيس الوزراء قد أعلن فى بيان صحفي اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك وذكري ثورة 23 يوليو 1952 عن الإجازة الرسمية وعددها ستة أيام وهي كالتالي:-

يوم الاثنين الموافق 19 يوليو وقفة عرفة.

من يوم الثلاثاء الموافق 20 يوليو حتي يوم الجمعة 23 يوليو إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم السبت الموافق 24 يوليو إجازة بدل يوم الجمعة 23 يوليو ذكري ثورة 23 يوليو 1952.

وعيد الأضحى المبارك يعتبر ذكري لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حينما رأى فى المنام أنه يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، وبعد أن صدق سيدنا إبراهيم الرؤيا فقد أمره الله بأن يقوم بذبح أضحية “كبش” بدلاً من ابنه إسماعيل عليه السلام، وبهذه المناسبة يقوم المسلمون بالتقرب إلى المولى عز وجل فى هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام سواء كانت بقرة أو إبل أو خروف، ويتم توزيع لحوم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل البيت ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى بهذا الاسم.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2021

وعدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 5 أيام وهي يوم وقفة عرفة، وأيام التشريق الأربعة، ويصادف هذا العام إجازة ذكري ثورة 23 يوليو 1952 فى اليوم الرابع من إجازة العيد، لذلك قرر رئيس الوزراء منح العاملين يوم إجازة بدلاً من يوم الجمعة وهو يوم السبت الموافق 24 يوليو ليصبح عدد أيام إجازة عيد الأضحى 6 أيام، ويسبق الإجازة يوم الأحد يوم عمل، وقبلها يومين إجازة أسبوعية وهما الجمعة والسبت، وفى حالة الحصول على يوم الأحد 18 يوليو إجازة اعتيادية يصبح عدد أيام الإجازة 9 أيام متتالية من يوم الجمعة 16 يوليو وحتي يوم السبت 24 يوليو 2021