الاستعلام عن بلاغ هروب عبر أبشر تعتبر من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل في المملكة حتى يتمكن الأفراد من أن يستعلموا بالشكل الإلكتروني عن هروب عامل، وسوف نتعرف على الموضوع بالتفصيل من خلال هذا المقال.

استعلام تغيب وافد

يتم تقديم الشكوى ضد هذا الوافد بأنه متغيب عن العمل، ويتم هذا الاستعلام من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

سجل دخول من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

تظهر مجموعة من الاختيارات يختار منها المستخدم الاستعلامات الإلكترونية.

تظهر العديد من الاختيارات الأخرى يختار منها خدمة الاستعلام عن وافد متغيب.

يظهر الموقع مجموعة من البيانات يتم كتابتها وأهمها رقم الإقامة وجواز السفر الخاصة بالوافد المتغيب.

يتم كتابة رمز التحقق الذي يتكون من الرموز والأرقام، ويكون متواجد على الشاشة جميع المعلومات التي تخص الوافد المتغيب.

يتم طباعة هذه المعلومات والاحتفاظ بها حتى يتم من خلالها تقديم الشكوى ضد العامل.

الاستعلام عن بلاغ هروب وزاره الداخلية

يتم من خلال هذه الخطوات:

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.

يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.

يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها.

يضغط المستخدم على خيار البحث.

تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.

الاستعلام عن بلاغ هروب وزارة الداخلية

قم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط المباشر.

يتم اختيار خدمه الاستعلام عن وافد هارب.

يدخل المستخدم البيانات في الخانة المخصصة لها .

يضغط المستخدم على خيار البحث.

تظهر جميع المعلومات والبيانات بالتفصيل عن العامل الهارب.

الاستعلام عن بلاغ هروب عبر أبشر

منصة أبشر الإلكترونية تقدم خدمة الاستعلام عن هروب العاملين الوافدين من خلال اتباع هذه الخطوات: