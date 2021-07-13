مصر.. هيئة سكك الحديد توقف "كمساري" فيديو الاعتداء على راكب

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، في واقعة اعتداء محصّل تذاكر "كمساري" على مواطن.

وقالت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك": "بشأن واقعة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بحدوث مشادة بين كمساري قطار 541 ركاب منوف / طنطا يوم 12/7/2021 وأحد الركاب بسبب تحصيل الأجرة والغرامة والذي قامت فيه إحدى راكبات القطار بالحديث عن اعتداء الكمساري على المواطن ورفض الكمساري تحصيل الأجرة والغرامة ومناشدة المسؤولين بالسكة الحديد ووزارة النقل بالتحقيق في الواقعة حفاظا على حقوق الراكب ".

وأضافت: "تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه تم ايقاف كمساري القطار عن العمل وتحويله للتحقيق الفوري. المخطئ سينال عقوبة مغلظة فلا تهاون في حق أي راكب خاصة أن لوائح السكة الحديد وتوجيهات السيد الفريق مهندس وزير النقل ترتكز على حسن معاملة الركاب وأن يكون التعامل في كافة المواقف وفقا للقانون وفي إطار الاحترام التام للراكب".

وتابع المنشور: "عند انتهاء التحقيقات سيتم إعلانها بكل شفافية. وتؤكد الهيئة على الاحترام التام لكافة جمهور الركاب وأن كل العاملين بها يستهدفون خدمة الراكب المصري والعمل على تسهيل حركة تنقله عبر خطوط السكك الحديدية المختلفة مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة السفر بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب".

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لسيدة قالت إنها كانت تجلس بالقطار وفجأة سمعت أصواتا مرتفعة فذهبت لمعرفة المشكلة، حيث علمت أن سبب المشكلة هو غرامة تذكرة.

ورفض محصّل التذاكر أن تدفع السيدة الغرامة مطالبا الراكب نفسه بدفعها، وقام بالاعتداء على الشخص الذي كان مع ابنته، الأمر الذي دفع السيدة لطلب التدخل من الجهات المختصة في الواقعة.