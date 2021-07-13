السعودية: إطلاق مبادرة المشاعر الخضراء لموسم حج هذا العام

وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المبادرة تتوائم مع مبادرة "السعودية الخضراء"، حيث تشمل عددا من البرامج تتمثل فى مبادرة "حرام"، والتى تستهدف تحويل قطعة الإحرام من نسيج مهدر يتم ردمه بالأطنان، إلى نسيج معاد تدويره يستخدم فى صناعة منتجات جديدة، وأيضا مبادرة "تدوير" والتى تقوم على تجميع أحد أنواع النفايات الصلبة "علب البلاستيك" وتحويلها إلى نسيج معاد تدويره يستخدم لصناعة منتجات جديدة.
وأشارت "واس"، إلى أن المبادرة الثالثة عبارة عن فرز وتجميع ومعالجة النفايات العضوية وتحويلها إلى سماد طبيعى يعزز خصوبة التربة ويحسن قدرتها على البقاء رطبة، إضافة إلى مبادرة "طهارة" والتى تسعى لتوزيع 90 ألف طقم معقمات ونظافة شخصية للحجاج والعاملين بالمشاعر المقدسة، للحد من انتشار الأمراض.
يذكر أن مبادرة "السعودية الخضراء"، تستهدف تحسين جودة الحياة وحماية الأجيال القادمة من خلال زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة وتحقيق الاستدامة والازدهار داخل المملكة وخارجها، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 4% من الإسهامات العالمية ورفع نسبة تحويل النفايات عن المرادم إلى 94%.
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