تمويل الخريجين والشباب بقيمة 300 ألف ريال بأبسط الشروط وبدون كفيل

تمويل شخصي مقدم للخارجين والشباب من بنك التنمية الاجتماعية، فقد يحتاج الشباب بحاجة لإنشاء مشاريع ناشئة تتوافق مع تخصصاتهم العملية التي تتوافق مع خبراتهم العلمية وتوفير لهم الدعم من أجل الحياة الكريمة، فقد يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل شخصي بشروط بسيطة للحصول علي منتج تمويل الخريجين ويصل التمويل إلي 300 ألف ريال سعودي، كما تهدف إلي استيعاب المؤهلين للعمل الحر عبر برنامج خاص يلبي احتياجاهم، وها نحن الآن نوضح لكم الشروط اللازمة للحصول علي منتج تمويل الخريجين في اسرع وقت.

تمويل الخريجين والشباب من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من الخدمات المختلفة في المملكة العربية السعودية، من بينهما منتج تمويل الخريجين موضحا أن المنتج استيعاب كافة المؤهلين إلي العمل الحر بشكل عام وخاصة خريجي المعاهد الصحية والخريجين المعدين للتدريس عبر برنامج خاص بهم يلبي جميع احتياجاهم الخاصة، كما أن بنك التنمية الاجتماعية من اهم المؤسسات الحكومية في مجال تقديم التمويلات المسيرة تناسب جميع الفئات ويقدم خدمة السداد الآلي لبرامج التمويل في جميع فروع البنك المتواجدة بالمملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الخريج سعودي الجنسية فقط سواء الرجال أو النساء. يجب ألا يقل عمر الخريج عن 21 سنه ولا يزيد عن 65 سنه للحصول علي التمويل. يجب ألا يكون مشغول في مشروع أخر أو تعين مدير سعودي في وقت التقديم. يجب أن يكون من خريجي الدبلومات الصحية دون الجامعية أو من خريجي الجامعات المعدين للتدريس. قيمة التمويل لا تزيد عن 300 ألف ريال سعودي. تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة وتعبئية نماذج التقديم بكل البرامج الخاصة بطالبين التمويل.

كيفية التقديم علي تمويل الخريجين من بنك التنمية الاجتماعية

الدخول علي موقع الإلكتروني الرسمي لدي بنك التنمية الاجتماعية.

الدخول علي الموقع وتسجيل رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد.

قم بتعبية كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للتقديم علي طلب القرض.

شروط التمويل الشخصي للخارجين من بنك التنمية الاجتماعية