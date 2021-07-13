خطوات تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443

تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون من خلال هذه الخدمة بعملية تعريف الحساب الخاص بالتابعين لهم في تطبيق التصاريح الأمنية.تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443
تطبيق توكلنا يعتبر واحد من التطبيقات الهامة الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا التطبيق يحتوي علي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية في صورتها الإلكترونية حيث يعمل هذا التطبيق بنظام الذكاء الصناعي وذلك لأن يساعد المواطنين علي الحصول علي تلك الخدمات من المنزل بدلاً من الذهاب إلي المقرات الحكومية.خطوات تسجيل التابعين في توكلنا
يجب إن يمتلك التابع حساب في تطبيق توكلنا الإلكتروني وذلك لأن يستفيد من كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق حيث يتم التسجيل فية عن طريق أتباع الأتي:
- تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات.
- فتح التطبيق علي الهاتف المحمول.
- اختيار من الصفحة تسجيل جديد.
- بعد ذلك تقوم بتحديد تسجيل التابع.
- بعد ذلك تقوم بتحديد مواطن أو مقيم.
- تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لها.
- إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين والتقويم الميلادي للمقيمين.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- إدخال كلمة السر لحسابك.
- بعد ذلك تحديد مكان السكن.
- الأجابة علي أسئلة الأسبتيان الصحي.
- الضغط علي زر أبداء.
يمكن إن تقوم بتعريف حساب التابع في تطبيق توكلنا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يجب إن تقوم بها وهذه الخطوات تكون تبعاً للنحو التالي:
- الذهاب إلي موقع أبشر علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.
- اختيار من القائمة الجانبية للموقع خدماتي.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك الخدمات العامة.
- بعد ذلك تقوم باختيار تعريف الهاتف لتطبيق توكلنا.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بتحديد التقويم ثم كتابة تاريخ الميلاد.
- الضغط علي زر التعريف.
- كتابة الكود المرسل في رسالة نصية.
الوسوم
تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين يعتبر ذلك وأحد من ضمن أكثر الأشياء التي يبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية الكثير من أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون من خلال هذه الخدمة بعملية تعريف الحساب الخاص بالتابعين لهم في تطبيق التصاريح الأمنية.تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443
تطبيق توكلنا يعتبر واحد من التطبيقات الهامة الموجودة في المملكة العربية السعودية حيث إن هذا التطبيق يحتوي علي مجموعة كبيرة من الخدمات الحكومية في صورتها الإلكترونية حيث يعمل هذا التطبيق بنظام الذكاء الصناعي وذلك لأن يساعد المواطنين علي الحصول علي تلك الخدمات من المنزل بدلاً من الذهاب إلي المقرات الحكومية.خطوات تسجيل التابعين في توكلنا
يجب إن يمتلك التابع حساب في تطبيق توكلنا الإلكتروني وذلك لأن يستفيد من كافة الخدمات التي يقدمها التطبيق حيث يتم التسجيل فية عن طريق أتباع الأتي:
- تحميل تطبيق توكلنا من متجر التطبيقات.
- فتح التطبيق علي الهاتف المحمول.
- اختيار من الصفحة تسجيل جديد.
- بعد ذلك تقوم بتحديد تسجيل التابع.
- بعد ذلك تقوم بتحديد مواطن أو مقيم.
- تكتب رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة في المكان المخصص لها.
- إدخال تاريخ الميلاد بالتقويم الهجري للمواطنين والتقويم الميلادي للمقيمين.
- الضغط علي زر الموافقة علي الشروط والأحكام.
- إدخال كلمة السر لحسابك.
- بعد ذلك تحديد مكان السكن.
- الأجابة علي أسئلة الأسبتيان الصحي.
- الضغط علي زر أبداء.
يمكن إن تقوم بتعريف حساب التابع في تطبيق توكلنا من خلال بعض الخطوات البسيطة التي يجب إن تقوم بها وهذه الخطوات تكون تبعاً للنحو التالي:
- الذهاب إلي موقع أبشر علي شبكة الأنترنت.
- إدخال أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.
- اختيار من القائمة الجانبية للموقع خدماتي.
- اختيار من الصفحة التي تعرض لك الخدمات العامة.
- بعد ذلك تقوم باختيار تعريف الهاتف لتطبيق توكلنا.
- تكتب رقم الهاتف المحمول.
- إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة.
- بعد ذلك تقوم بتحديد التقويم ثم كتابة تاريخ الميلاد.
- الضغط علي زر التعريف.
- كتابة الكود المرسل في رسالة نصية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا للتابعين 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.