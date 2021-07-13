إصابة رئيس البرلمان التونسى بكورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كان الغنوشى، حصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا فى أبريل الماضى. ويذكر أن المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية أعلنت فى تصريحات سابقة انهيار المنظومة الصحية فى البلاد مع امتلاء أقسام العناية الفائقة وإرهاق الأطباء والتفشى السريع لجائحة كورونا.

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