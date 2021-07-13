واشنطن تحذر الشركات من انتهاك القانون الأمريكي الخاص بالتوريدات من مقاطعة شينجيانغ 

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرا استشاريا بشأن سلسلة التوريدات من مقاطعة شينجيانغ الصينية، محذرة من المخاطر المحتملة المتعلقة بالعمل الإجباري وانتهاكات حقوق الإنسان هناك. وقالت الخارجية في بيان: "بالنظر إلى شدة ومدى هذه الانتهاكات، فإن الشركات والأفراد الذين لا يخرجون من سلاسل التوريد والمشاريع والاستثمارات المرتبطة بشينجيانغ قد تتعرض لخطر انتهاك القانون الأمريكي".

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