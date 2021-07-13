”الدفاع التونسية” تدعو خريجي التخصصات الطبية إلى التجنيد والمشاركة في مكافحة كورونا 

دعت وزارة الدفاع التونسية خريجي التخصصات الطبية وشبه الطبية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، إلى المشاركة في مواجهة فيروس كورونا المستشري في البلاد، عبر التجنيد على ذمة وزارة الصحة.
وتوجهت الوزارة بدعوتها هذه إلى "كافة الكوادر الطبية وشبه الطبية، بما في ذلك الاختصاصات البيوطبية، (من الجنسين) ممن لم يتجاوزوا السن القانونية للتجنيد والمحدد بــ35 سنة، والذين تخرجوا في الثلاث السنـوات الأخيرة (2018-2019-2020)".
وقالت الوزارة في بيان إنه "يتعين على الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة، الالتحاق بداية من 14 يوليو 2021، بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة، أو بأحد المكاتب الجهوية التابعة لها، مصحوبين ببطاقات تعريف وطنية ونسخة من الشهادة العلمية المتحصل عليها، لإتمام إجراءات التجنيد ووضعهم على ذمة وزارة الصحة، لتعيينهم في أقرب وحدة طبية صحية لمقر الإقامة حسب الحاجيات".
وتأتي هذه الدعوة "اعتبارا للظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا في الفترة الأخيرة، وما تخوضه من حرب ضد جائحة كورونا، وتنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، المتعلقة بتعبئة كل الإمكانيات المادية والبشرية لمكافحة هذه الجائحة".
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