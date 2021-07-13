موعد إجازة الأحوال المدنية عيد الاضحى 1442 – 2021

إجازة الأحوال المدنية عيد الاضحى 2021 /1442، هي إجازة يحصل عليها العاملين في اعتمادها من الجهات المختصة في السعودية، وتعد اجازة عيد الاضحى من أهم الإجازات الرسمية التي يتم منحها للموظفين العاملين في جميع الجهات الحكومية والخاصة، ومن الجدير بالذكر أنه يتم منح هذه الإجازة كل عام مع الحصول على الاخر كاملاً بدون خصم، وحرصاً من موقعنا على توفير جميع الأخبار التي يتم البحث عنها، سوف نقدم لكم اليوم تفاصيل إجازة الأحوال المدنية، مواعيد العمل الرسمية في المملكة العربية السعودية.

الأحوال المدنية السعودية

الأحوال المدنية السعودية، هي تطبيق لوكالة وزارة الداخلية للجوازات، تم إنشائها في عام 1975، ومن خلالها يتم تطبيق وتنفيذ التقنيات الخاصة باللائحة التنفيذية للأحوال المدنية، كما تقوم بتنفيذ نظام الجنسية، وإصدار البطاقات السعودية، وفي النقاط التالية أهم الخدمات التي تقدمها الأحوال المدنية:

يتم تنفيذ نظام الأحوال المدنية، واللائحة التنفيذية المتعلقة بها.

كما يتم تطبيق نظام الجنسية.

ضبط الحالة المدنية لجميع المواطنين.

يتم المشاركة في معالجة الظواهر الخاصة بوزارة الداخلية.

إعداد العناصر البشرية، حتى يتم تأهيلها من خلال مراكز التدريب.

استخراج بطاقة الأحوال المدنية، وشهادات الميلاد والوفاة وسجل الأسرة.

كما يتم إصدار تصاريح الحج والعمرة.

إجازة الأحوال المدنية عيد الاضحى 1442 – 2021

تم الإعلان عن إجازة الأحوال المدنية عيد الأضحى 1442 – 2021، حيث جاء موعد الإجازة من يوم الأربعاء الموافق 4 من شهر ذي الحجة، الموافق 14 من شهر يوليو، ومن المقرر أن تنتهي الإجازة مع نهاية يوم الأحد الموافق 15 ذي الحجة، الموافق 25 من شهر يوليو، حيث تكون الإجازة 19 أيام كاملة، وسيكون مواعيد دوام الأحوال المدنية بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى من يوم السبت الي الخميس، حيث يبدأ العمل الفترة الصباحية في الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة الثانية ظهراً، وفي الفترة المسائية إلى الساعة 10 مساءاً، وتختلف مواعيد العمل وفقا لمتطلبات العمل.

والجدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع الأحوال المدنية من خلال الأرقام التالية. رقم فرع جواد سنتر في جدة: 126071972، رقم مكتب الأحوال المدنية في محافظة جدة: 125422776. رقم مكتب الأحوال المدنية في رويال مول: 112298103، كما يوجد رقم مكتب الأحوال المدنية بالمجمعة: 164321274.