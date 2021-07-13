وزير الصحة: الأردن بدأ بدخول موجة جديدة من كورونا

دوت الخليج :- كشف وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، عن بدء دخول المملكة بموجة جديدة من فيروس كورونا المستجد، مع ارتفاع أعداد الاصابات مؤخراً والوفيات.

وقال وزير الصحة، في حديث له عبر أثير إذاعة “جيش إف إم”، اليوم الأحد، إن الأردن بدأ بالدخول بموجة جديدة من انتشار فيروس كورونا، مضيفاً أن الاقبال على تلقي المطعوم يحد بشكل كبير من انتشار الموجة، بالاضافة الى الالتزام باجراءات السلامة والوقاية العامة.

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى الاقبال على أخذ المطاعيم في ظهور المتحور الجديد للفيروس “دلتا”.