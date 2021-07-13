المديرة التنفيذية لليونيسف تقدم استقالتها

جدة - نرمين السيد - وبحسب "روسيا اليوم"، قال فرحان حق، نائب المتحدث الرسمى باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن فور أبلغت الأمين العام بأنها تعتزم ترك المنصب من أجل "التركيز على معالجة المشاكل الصحية لأحد أفراد عائلتها".
وأضاف حق أن الأمين العام يتفهم قرار "هنرييتا" فور وقدم الشكر لها على عملها فى منصبها.
يذكر أن الأمريكية هنرييتا فور "72 عامًا" تولت منصب المديرة التنفيذى لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" منذ عام 2018.
وقالت "فور" فى رسالة وداع إلى الأمم المتحدة إنها تقدم الاستقالة بسبب تدهور الحالة الصحية لزوجها، وإنها ستواصل أداء المهام حتى اختيار مدير جديد فى ختام دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل.
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