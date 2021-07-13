NOW أوائل اختبار الإمارات القياسي Emsat وزارة التربية والتعليم تعلن الخمسين الأوائل لاختبار إمسات

أوائل اختبار الإمارات القياسي EmSAT، وزارة التربية والتعليم الإمارات، تهتم الإمارات اهتمام بالغ بالتعليم، حيث أن المسؤولين في الإمارات يعتبرون أن التعليم هو قاطرة التنمية الحقيقية، في أي دولة تريد التقدم والرقي في شتى مناحي الحياة، لذلك تولي قضية التعليم أهمية كبيرة، وتهتم بجودة التعليم وتطوره والارتقاء به في الإمارات، ومن الأمور التي تقيس جودة التعليم اختبار القياس “إمسات”، وهي مجموعة متنوعة من الاختبارات التي تتم بشكل إلكتروني، مهمتها قياس وتقييم الطلبة ومدى القدرة الاستيعابية لدى الطلاب، كما أنها تكشف جوانب القوة والضعف لدى الطلاب، وتعطي للقائمين على العملية التعليمية في الإمارات خريطة كاملة عن وضع التعليم في البلاد، وهذه الاختبارات يخضع لها المواطنين الإماراتيين والمقيمين على حدٍ سواء، ولكي يستطيع الطالب دخول الجامعات في دولة الإمارات، لابد أن يجتاز اختبار القياس “Emsat” ويتم عن طريق وزارة التربية والتعليم في الإمارات.

أوائل اختبار الإمارات القياسي Emsat

أعلنت وزارة التربية في الإمارات عن أسماء الخمسين الأوائل في اختبار إمسات، وتضم الأسماء قائمتين، القائمة الأولى تخص وتشمل ال50 الأوائل من الطلاب الإماراتيين، أم القائمة الثانية فتخص أسماء ال50 الأوائل من المقيمين، كما نوهت وزارة التربية إلى أن هذه الاختبارات تتم وفق معايير وضوابط معينة، وصرحت وزارة التربية أن طلاب الصف الثاني عشر، اظهروا أفضل آداء في اختبار المواد الأساسية، والتي يعتمدها ويشملها اختبار “إنجاز”، وهذه المواد هي اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء، وفيما يلي نقدم لكم أسماء أوائل اختبار Emsat.

وزارة التربية

تهتم وزارة التربية باختبار EmSAt، ولذلك قدم معالي الوزير “حسين الحمادي” التهنئة لأبنائه الطلاب على ما بذلوه من جهد حتى يصلوا إلى التفوق العلمي المنشود، وقدم أخلص التهاني للطلبة الأوائل في اختبار الإمارات القياسي إمسات، كما صرح سيادته بأن هذا الاختبار أحدث نقلة موعية في تطور التعليم في الإمارات، وساعد كثيراً في جمع بيانات دقيقة عن مهارات ومعارف الطلبة خاصةً في المواد الدراسية الأساسية.

أهمية الاختبار

تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية بالغة بالتعليم، لذلك تحرص دائماً على إجراء اختبارات تقيس مستوى الطلاب في مختلف الصفوف والمواد، ومن أهم هذه الاختبارات اختبار إمسات، وفيما يلي سوف نستعرض معكم أهمية هذا الاختبار.