الحكومة السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان فى حفظ حقوقهما المائية

جدة - نرمين السيد - وبين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها فى المنطقة والعالم.

كما جدد دعم المملكة ومساندتها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، ودعوة المجتمع الدولى لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا"، للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية، وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقى والجامعة العربية.