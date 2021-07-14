موعد عيد الأضحى المبارك 2021 ولماذا نصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ؟

موعد عيد الأضحى المبارك يتساءل عنه الجميع، فهو عيد المسلمين الكبير، ويكون اليوم العاشر من شهر ذي الحجة ، وسبب تسميته بعيد الأضحى لأن الله عز وجل فدى نبي الله إسماعيل من الذبح الذى صدق رؤية أبيه إبراهيم عليه السلام وقال” افعل ما تؤمر” ، لذلك يحتفل المسلمون بهذا العيد بذبح بقرة أو كبش احتفالاً بهذا اليوم العظيم .

موعد عيد الأضحى المبارك

وعلى هذا يكون موعد وقفة عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢١ فلكياً يوم الإثنين الموافق ١٩ يوليو من الشهر الجاري، ويعد هذا الموعد موعداً نهائياً، فلا يمكن معرفة موعد العيد الكبير على وجه الدقة إلا بعد استطلاع هلال ذي الحجة، وقد تم استطلاعه، ويكون أول أيام العيد هو الثلاثاء الموافق 20 من شهر يوليو.

لماذا نصوم العشر الأوائل من ذي الحجة ؟

يسبق العيد الاضحى التسع الأوائل من شهر ذي الحجة والتي يصوم بها المسلمون، والتي لها فضل عظيم حيث قال رسول الله صل الله عليه وسلم:

مَا العَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهَا فِي هَذِهِ؟ قَالُوا: وَلاَ الجِهَادُ؟ قَالَ: وَلاَ الجِهَادُ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ.

لأن الصيام من العمل الصالح الذي يجازي به الله تعالى، وأيضاً ورد عن أمهات المؤمنين أن الرسول صل الله عليه وسلم كان يصوم تلك الأيام

ما أخرجه أبو داود في “سننه” (2436)، والنسائي في “سننه” (2417)، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ.

كم يتبقى علي موعد عيد الأضحى 2021

بعد استطلاع الهلال لشهر ذي الحجة، وتعذر رؤيته، تم الإعلان عن أن أول أيام ذي الحجة هو الموافق 10 يوليو، لذا فإن موعد وقفة عيد الأضحى اليوم التاسع عشر من يوليو 2021 والموافق التاسع من ذي الحجة 1442، وهو يوم الاثنين القادم، ويكون أول أيام العيد هي الموافق العشرون من يوليو الموافق يوم الثلاثاء القادم، وعلى هذا يكون باقي عن العيد الكبير حوالي ستة أيام فقط أي أقل من أسبوع واحد فقط، أعاده الله علينا جميعاً باليمن والبركات والخير.