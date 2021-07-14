موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 .. توقيت إقامة صلاة العيد في الرياض وجدة ومكة والمدينة وأبها وجميع المدن بالسعودية 1442

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021 في جميع المدن السعودية هذا العام هو أكثر التساؤلات التي يتم تداولها في هذا التوقيت عبر محركات البحث المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك 2021/1442 العيد الثاني للمسلمين على مدار العام والذي يكون له مكانة وقيمة خاصة لدى كافة المسلمين في جميع انحاء العالم الإسلامي، ويبحث الكثير من الأشخاص في هذا التوقيت عن الأضاحي وذبح الأضاحي لتوزيعها على المحتاجين في هذا التوقيت، موعد آخر دوام للبنوك السعودية قبل عيد الأضحى 2021، وسوف نوضح الآن من خلال هذا المقال موعد أداء صلاة عيد الأضحى المبارك في جميع المدن بالمملكة العربية السعودية، والتي تختلف من مدينة لمدينة أخرى.

موعد صلاة عيد الأضحى في السعودية 2021

موعد صلاة عيد الأضحى في جميع المدن السعودية 1442 من المعتاد أن موعد صلاة عيد الاضحى المبارك يكون في اولى ايام عيد الاضحى بعد شروق الشمس بمدة ربع ساعة تقريبا في جميع المدن، ونجد أن موعد الآذان والصلاة يختلف من مدينة لمدينة أخرى في المملكة العربية السعودية، وذلك بسبب اختلاف التوقيت بين الدول، ويكون هذا الفرق في التوقيت بين المدن بسيط، ونجد أن موعد صلاة عيد الاضحى هذا العام 2021/1442 في المملكة العربية السعودية في جميع المدن جاء على النحو التالي.

صلاة عيد الأضحى في الرياض الساعة 05:36 صباحًا صلاة عيد الأضحى في مكة المكرمة الساعة 06:09 صباحًا صلاة عيد الأضحى في المدينة المنورة الساعة 06:05 صباحًا صلاة عيد الأضحى في تبوك الساعة 06:09 صباحًا صلاة عيد الأضحى في الدمام الساعة 05:19 صباحًا صلاة عيد الأضحى في جدة الساعة 06:11 صباحًا صلاة عيد الأضحى في نجران الساعة 05:59 صباحًا صلاة عيد الأضحى في سكاكا الساعة 05:51 صباحًا صلاة عيد الأضحى في العلا الساعة 06:07 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة ينبع الساعة 06:11 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة دومة الجندل الساعة 05:53 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الطائف الساعة 06:17 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في القويعية الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الحلة الساعة 05:38 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في المبرز الساعة 05:23 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة القطيف الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الظهران الساعة 05:19 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة بريدة الساعة 05:43 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة عرعر الساعة 05:46 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة رفحاء الساعة 05:39 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة الخرج الساعة 05:34 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في جفر الباطن الساعة 05:31 صباحًا

موعد صلاة عيد الأضحى في الجبيل الساعة 05:19 صباحًا

متابعة أوقات إقامة صلاة العيد في المدن السعوديةموعد اول ايام عيد الأضحى بالسعودية 2021

يحل علينا عيد الأضحى المبارك في كل عام في المملكة العربية السعودية وفي جميع انحاء العالم الاسلامي في يوم العاشر من شهر ذي الحجة، وهو اليوم الذي يسبقه يوم وقفة عرفة المبارك والذي يسبقه أيضا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وهم ما يمثلوا اهمية كبيرة بالنسبة للمسلمين في الأعمال، حيث أنهم أكثر الأيام مصدر للحسنات والثواب على مدار العام ويسعى الكثير من الاشخاص استغلال هذه الايام المباركة، ونجد أن اولى ايام عيد الاضحى المبارك هذا العام في السعودية يحل علينا في العاشر من شهر ذو الحجة والذي يوافق يوم 20 من شهر يوليو الجاري 1442، وذلك عقب يوم وقفة عرفة الذي يحل علينا في التاسع من ذو الحجة يوليو والذي يوافق يوم التاسع عشر من شهر يوليو 2021، على ان يستمر لمدة أربعة ايام.