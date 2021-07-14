تعريف رقم الجوال للتابعين لتطبيق توكلنا عبر منصة أبشر 1442

تعريف رقم الجوال للتابعين لتطبيق توكلنا؛ حيث أنه من أهم شروط التسجيل في توكلنا أن يكون الفرد مسجل في منصة أبشر؛ لكي يتم تفعيل رقم الجوال، أو بمعنى أدق أن يكون له حساب شخصي على منصة أبشر الإلكترونية؛ حتى يتمكن تسجيل دخول توكلنا، ولكن تطبيق توكلنا سمح لغير المسجلين في أبشر التسجيل في توكلنا، وذلك من خلال تزكية أحد المسجلين وتفعيل رقم الجوال في المنصة، وخلال السطور التالية سنتعرف على طريقة تفعيل رقم الجوال للتابعين في تطبيق توكلنا بالتفصيل.

تعريف رقم الجوال للتابعين لتطبيق توكلنا

أتاح تطبيق توكلنا للمسجلين في التطبيق تعريف رقم الجوال للتابعين لتطبيق توكلنا؛ حيث أن أحد الشروط الأساسية التسجيل في توكلنا أن يتم تفعيل رقم الجوال في منصة أبشر، وهذا الأمر يتطلب أن يكون هناك حساب شخصي على المنصة، ولكن تطبيق توكلنا سمح للمواطن أن يقوم بتفعيل رقم الجوال للتابعين من خلال حسابه على منصة أبشر، وذلك بالخطوات التالية:

الانتقال إلى رابط منصة أبشر الإلكترونية. الانتقال إلى تبويب أبشر أفراد. العمل على تسجيل دخول منصة أبشر من خلال بيانات الحساب الشخصي على المنصة. الانتقال إلى قائمة خدماتي ومنها اختيار الخدمات العامة. النقر على خيار تفعيل رقم الجوال توكلنا. العمل على تسجيل رقم الجوال المراد تعريفه، والبيانات الأخرى المطلوبة. النقر على زر التالي. العمل على إدخال كود التفعيل الذي تم إرساله في رسالة نصية على رقم الجوال.

إضافة التابعين في توكلنا

يستطيع رب الأسرة إضافة التابعين في تطبيق توكلنا من خلال الخطوات التالية:

تسجيل دخول تطبيق توكلنا. كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لذلك. تسجيل كود التفعيل المرسل على رقم الجوال المسجل في تطبيق توكلنا. دخول تبويب حسابي. اختيار إضافة أفراد الأسرة والتابعين. تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالتابعين. يتم النقر على زر حفظ.

تسجيل دخول توكلنا

بعد الانتهاء من تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا الذي يعد أحد شروط التسجيل في تطبيق توكلنا، يستطيع المواطن تسجيل دخول توكلنا من خلال الخطوات التالية:

فتح تطبيق توكلنا على الجوال. اختيار تسجيل جديد في توكلنا. كتابة رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة. تسجيل رقم الجوال. أوافق على التعهد والإقرار. تسجيل كود التفعيل المرسل على نفس رقم الجوال المسجل في منصة أبشر.

في النهاية نكون قدمنا طريقة تعريف رقم الجوال للتابعين لتطبيق توكلنا من خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى طريقة إضافة التابعين في توكلنا.