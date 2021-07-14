مواصفات Iphone 13 pro max موعد طرح ايفون 13 برو ماكس وسعره في السعودية

مواصفات Iphone 13 pro max ، نحن علي أعتاب جيل جديد من جوالات آبل الجديدة والتي سوف يتم إصدارها هذا العام. حيث تم الكشف رسميا عن سلسلة جوالات ايفون 13، ايفون 13 برو، ايفون 13 برو ماكس، ايفون 13 ميني. واليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). مواصفات iphone 13 pro max الرسمية وسعرها في الأسواق السعودية وموعد طرحها في السوق السعودي وسوف نسرد لكم أهم المميزات والعيوب في الجوال القادم بقوة من آبل. فتابعوا معي في السطور التالية.

من أهم مواصفات الجوال وجود خاصية NFC.

وزن الهاتف يقرب من 228 جرام وطول الجوال 160.7 ملم والعرض 78.1 ملم وسمك الجوال 7.4 ملم.

شريحة واحدة من نوع نانو أو في بعض الدول يدعم شريحتين.

يدعم جميع أنواع أجيال الاتصال ( 2G. 3G. 4G.5G ).

كما يأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس من واجهة زجاجية من نوع غوريلا وظهر زجاجي والإطار المحيط بالجوال مصنوع من الفولاذ القوي كعادة إصدار جوالات ايفون الأخيرة.

يدعم خدمات الدفع الإلكترونية عن طريق ماستر كارد وفيزا.

كما يأتي جوال مواصفات Iphone 13 pro max من شاشة سامسونج ltpo oled الأقوى من شاشة اموليد الأقل وضوحا. كما تأتي بتردد 120 هرتز وبكثافة 409 بكسل لكل إنش. مع شاشة 6.3 بوصة. حيث دقة 2532 × 1170 بكسل. وتدعم أبعاد عرض تبلغ 19.5: 9حيث يتم عرض محتوي علي الشاشة بنسبة إجمالية 86.6% من مساحة الشاشة. كما أيضا تأتي شاشة جوال ايفون 13 برو ماكس بطبقة زجاجية واقية وطلاء مضاد للخدش بالإضافة إلى الزيت وبصمات الأصابع بتقنية HDR10 + و Dolby Vision.

من شاشة سامسونج ltpo oled الأقوى من شاشة اموليد الأقل وضوحا. كما تأتي بتردد 120 هرتز وبكثافة 409 بكسل لكل إنش. مع شاشة 6.3 بوصة. حيث دقة 2532 × 1170 بكسل. وتدعم أبعاد عرض تبلغ 19.5: 9حيث يتم عرض محتوي علي الشاشة بنسبة إجمالية 86.6% من مساحة الشاشة. كما أيضا تأتي شاشة جوال بطبقة زجاجية واقية وطلاء مضاد للخدش بالإضافة إلى الزيت وبصمات الأصابع بتقنية HDR10 + و Dolby Vision. يأتي مواصفات Iphone 13 pro max من ميكروفون عازل للضوضاء أثناء أستخدام الجوال في المكالمات وتصوير الفيديوهات.

أحدث ترددات واي فاي (Wi-Fi 6 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot).

البلوتوث يأتي بإصدار 5.0 مع دعم A2DP، LE، aptX HD.

كما يدعم تحديد الموقع الجغرافي لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويدعم أنظمة الملاحة الأخرى مثل A-GPS GLONASS GALILEO BDS.

يدعم الجوال معظم أجهزة الاستشعارات Face ID و Accelerometer و Gyroscope و Proximity و Compass و Barometer و Siri Natural كما يدعم أوامر اللغة والإملاء.

سماعات خارجية ستريو بصوت قوي كما يدعم ايفون 13 برو ماكس لخاصية دولبي اتموس.

مخرج يو اس بي من نوع type c من إصدار 2.0 . كما يدعم الخاصية الجديدة on the go.

نظام تشغيل جديد من آبل إصدار ios 15.

كما يأتي جوال ايفون 13 برو ماكس من ألوان متعددة منها ( أسود، أبيض، ذهبي، فضي، أزرق).

ثلاث إصدارات تخزينية يتميز بها الجوال ويمكنك الاختيار المساحة التخزينية الذي تريدها. منها ( 8 جيجا رام و128 جبجا بايت مساحة داخلية، والنسخة الثانية 8 جيجا رام و265 جيجا بايت مساحة داخلية والنسخة الثالثة 8 جيجا رام و512 جيجا بايت سعة داخلية ) ولا يدعم الجوال ذاكرة إضافية وهي تركيب ميموري كارد.

معالج قوي سداسي النواة من نوع apple a14 bionic بتكنولوجيا 5 نانو ومعالج رسومي قوي للشاشة من نوع apple GPU.

مواصفات iphone 13 pro max الرسميةمواصفات ايفون 13 برو ماكس إصدارات المساحة التخزينية

الكاميرا الخلفية من مواصفات Iphone 13 pro max تأتي من 4 كاميرات. الأولي الأساسية بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.6 فهي خاصة بالتصوير الواسع. حيث تدعم المثبت البصري ois وتستخدم آبل أحدث تكنولوجيا لتثبيت الصور. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ألترا وايد خاصة بتصوير واسع جدا وتدعم مثبت بصري ois مع زووم كبير بدون أي بكسلة في الصورة. والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل من نوع telephoto وتدعم خاصية أوبتيكال زووم. الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل وهذه خاصة بالصور الشخصية لعمل بورتريه والعزل. حيث تطلق عليها شركة آبل النمط الليلي. حيث تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4k. كما تدعم أيضا جودة تصوير 1080.

تأتي من 4 كاميرات. الأولي الأساسية بدقة 24 ميجا بكسل وفتحة العدسة F/1.6 فهي خاصة بالتصوير الواسع. حيث تدعم المثبت البصري ois وتستخدم آبل أحدث تكنولوجيا لتثبيت الصور. وتأتي الكاميرا الثانية بدقة 20 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ألترا وايد خاصة بتصوير واسع جدا وتدعم مثبت بصري ois مع زووم كبير بدون أي بكسلة في الصورة. والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل من نوع telephoto وتدعم خاصية أوبتيكال زووم. الكاميرا الرابعة 12 ميجا بكسل وهذه خاصة بالصور الشخصية لعمل بورتريه والعزل. حيث تطلق عليها شركة آبل النمط الليلي. حيث تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4k. كما تدعم أيضا جودة تصوير 1080. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية لجوال ايفون 13 برو ماكس حيث تأتي بكاميرا مزدوجة فالأولى تأتي بكاميرا 16 ميجابكسل بفتحة عدسة خاصة F / 2.2 من النوع (العريض) الذي يدعم التصوير الواسع ووظيفة التصوير بتقنية HDR ، والجيروسكوب EIS والكاميرا الثانية تأتي مع دقة 12 ميجابكسل (مستشعر العمق / المقاييس الحيوية) فتح الهاتف SL 3D عبر Face ID ودعم الكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو التي حققت جودة 4K والكاميرا الأمامية لتصوير مقاطع الفيديو التي حصلت على جودة 4K في الحبة Lol Edit Emotion 24 / Pending.

مواصفات كاميرا ايفون 13 برو ماكس الخلفية والأماميةبطارية ايفون 13 برو ماكس

تأتي بطارية من مواصفات iphone 13 pro max بقوة كبيرة 4000 مللي أمبير. كما تدعم الشحن السريع حيث يتم شحنها بالكامل في غضون 40 دقيقة فقط. حيث تدعم شحن البطارية لاسلكي بقوة 25 واط ولاسكلي عكسي بقوة 20 وات. حيث تعمل البطارية 24 ساعة عندما نقوم بتشغيل الجوال طوال اليوم ويعمل 14 ساعة فقط أستخدام فيديوهات عبر الأنترنت. كما إذا تم تشغيل الجوال صوتيات فقط فسوف تنفذ الطاقة في 90 ساعة.

سعر iphone 13 pro max في السعودية وموعد طرحه في الأسواق

موعد طرح جوال ايفون 13 برو ماكس في الأسواق السعودية سوف يكون في شهر سبتمبر القادم. أما بالنسبة لسعر الجوال في السعودية. حيث تصل النسخة الأولي 128 جيجا بايت إلي 6000 ريال سعودي بينما تصل سعرها في الإمارات 5800 درهم إماراتي. وجمهورية مصر العربية سوف يصل إلي 26000 ألف جنيها. كما لا يحدد سعر باقي نسخ ايفون 13 برو ماكس.

العيب الأول وهو عيب في كل جوالات آبل أنها لا تدعم زيادة التخزين الداخلي للجوال.

ياتي الجوال بوزن 228 جراما مما يعطيك إحساس بأنه ثقيل.

لا يأتي الشاحن وسماعات الأذن في ملحقات الجهاز داخل العلبة.

الشاشة قوية ولكن ليس مثل هاتف سامسونج أس 22 ألترا.

عيوب مواصفات iphone 13 pro max

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك اليوم من خلال موقعكم المفضل (ثقفني). مواصفات iphone 13 pro max المواصفات الرسمية وموعد طرحه في الأسواق السعودية وسعر ايفون 13 برو ماكس. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.