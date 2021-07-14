الاستعلام عن قضية برقم الهويه عبر ناجز يبحث عنه الكثيرون وذلك من أجل الاستعلام عن أي تفاصيل تخص القضايا من خلال وزارة العدل، وذلك بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى زيارة المكان والانتظار في الطوابير وكذلك تبعًا للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، حيث يتم الاستعلام بخطوات معينة، والتي سوف نذكرها في مقالنا هذا.

الاستعلام عن قضية برقم الهويه عبر ناجز

يمكن من خلال بوابة ناجز التي تتبع وزارة العدل السعودية أن يتم الاستعلام عن القضايا من خلال رقم الهوية وذلك من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول أولًا إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببوابة ناجز بوزارة العدل السعودية. الضغط على الاستعلام عن قضية. سوف يتم الانتقال لصفحة خاصة بالبيانات اللازم إدخالها من أجل القيام بالاستعلام. يقوم المستعلم بإدخال البيانات وذلك مثل إدخال رقم القضية، وإدخال اسم المحكمة، وكتابة سنة التقويم الهجري، ثم الضغط على بحث. تظهر كافة التفاصيل الخاصة بالقضية التي يرغب المستعلم معرفة كافة التفاصيل عنها بشكل شامل.

الاستعلام عن موعد القضية

وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية توفر للمواطنين خدمة الاستعلام عن موعد قضية عبر بوابة ناجز من خلال الخدمات الإلكترونية، والتي تمكن الأفراد والمواطنين معرفة موعد القضايا الخاصة بهم، وذلك من خلال أن يتم إدخال رقم الهوية عبر بوابة ناجز الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بالمملكة وذلك من خلال الخطوات التالية: