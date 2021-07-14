خطوات التأكد من صلاحية الاقامة وطريقة تجديدها

خطوات التأكد من صلاحية الاقامة يعتبر من الأمور الهامة جدًا التي يبحث عنها الكثير من المقيمين في المملكة العربية السعودية لأن الإقامة تعتبر من المستندات الهامة التي تثبت أن الوافد داخل البلاد بالطريقة الصحيحة، كما أنه يتم طلبها في جميع الأمور، وسوف نتعرف على كيفية التأكد من صلاحية الإقامة بالتفصيل.

استعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن أن يستعلم المقيم على صلاحية الإقامة من خلال اتباع هذه الخطوات ما خلال أبشر:

قم بالدخول على موقع أبشر من خلال الرابط المباشر له.

يتم تسجيل الدخول من خلال كتابة كلمة المرور واسم المستخدم.

بالنسبة إلى الأفراد الذين يملكون حساب على الموقع ثم يكتبون رمز التحقق الموجود.

أما بالنسبة إلى الأفراد الذين لا يملكون حساب يمكنهم إنشاء حساب جديد على موقع أبشر.

يتم كتابة رمز التحقق الذي يصل إلى الهاتف من خلال الرسائل النصية بعد عملية التسجيل بالشكل المباشر.

يتم الضغط على الاستعلامات.

يستعلم المقيم عن الجوازات تظهر مجموعة على الاختيارات يختار منها الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

يتم كتابة الرقم الذي يخص العامل ثم يضغط على كلمة العرض.

تظهر جميع التفاصيل التي تخص الإقامة للعامل مثل اسمه ومدة سريان الإقامة وتاريخ انتهائها.

خطوات التأكد من صلاحية الاقامة

يستطيع المقيم أن يتأكد من صلاحية الإقامة دون أن يدخل على موقع ابشر من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من خلال الرابط المباشر له.

يتم الذهاب إلى قسم بوابة الخدمات الإلكترونية للعمل.

الصفحة التي أمامه يتم فيها تسجيل الدخول ثم يكتب مستخدم جديد.

يتم كتابة جميع البيانات التي تخص العامل مثل رقم الهوية الإقامة الخاصة وتاريخ الميلاد من خلال الهجري والميلادي.

يتم الضغط على كلمة التالي.

تظهر البيانات التي تخص العامل وتاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به.

طريقة تجديد الاقامة

يستطيع المقيم أن يقوم بتجديد الإقامة عندما تكون أوشكت على الانتهاء من خلال اتباع هذه الخطوات حتى لا يتعرض إلى الغرامات المالية: