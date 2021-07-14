طرق الاستعلام عن المخالفات المروريه برقم المخالفة

طرق الاستعلام عن المخالفات المروريه تعتبر من الطرق الإلكترونية التي يمكن من خلالها أن يستعلم المواطنين في المملكة العربية السعودية عن المخالفات المرورية بالشكل الإلكتروني، وسوف نتعرف من خلال فقرات هذا المقال على طريقة الاستعلام بالتفصيل.

طرق الاستعلام عن المخالفات المروريه

يستطيع جميع الأفراد الذين يتواجدون في المملكة العربية السعودية من المقيمين والمواطنين من الاستعلام عن المخالفات المرورية من خلال:

الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني واتباع هذه الخطوات.

يتم الدخول إلى موقع أبشر الإلكتروني من خلال الرابط المباشر الخاص به أو من خلال موقع وزارة الداخلية.

يختار المستخدم أبشر للأفراد ثم يقوم بالضغط على بوابة الاستعلام الإلكتروني.

يتم اختيار أعمال المرور ثم يتم الضغط على الاستعلام عن المخالفات المرورية.

وبعدها يتم كتابة رقم المخالفة التي حصل عليها الشخص.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية.

يتم إدخال رقم التحقق ويضغط على استعلام المخالفات.

نجد أن جميع التفاصيل يتم عرضها بالتفصيل عن المخالفات المرورية.

الاستعلام عن المخالفات المروريه برقم المخالفةاستعلم عن المخالفات برقم اللوحة

يستطيع الأفراد بالمملكة العربية أن يستخدموا عن المخالفات المرورية من خلال رقم اللوحة عن طريق اتباع هذه الخطوات الموحدة:

الدخول إلى بوابة أبشر.

يتم الضغط على خدمات المرور.

يختار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بالضغط على الاستعلام من خلال رقم اللوحة.

يتم إدخال رقم اللوحة الخاص بالسيارة التي تعرضت إلى المخالفة المرورية في المكان المحدد له.

يتم الضغط على استكمال جميع البيانات المطلوبة من المواطن.

بعد أن ينتهي المستخدم يضغط على كلمة عدد المخالفات.

تظهر جميع المخالفات التي تخص السيارة التي قمنا بإدخال رقمها

الاستعلام عن المخالفات برقم الهوية

يستطيع المواطن أن يستعلم عن المخالفات المرورية من خلال رقم الهوية عن طريق اتباع هذه الخطوات:

يستخدم بطاقة الهوية في التعرف على المخالفات المرورية.

يدخل بشكل مباشر إلى موقع أبشر الإلكتروني.

يتم كتابة رقم الهوية في المكان المحدد له.

تتم كتابة الرقم المرئي في المكان المخصص له.

يقوم المستخدم بالضغط على كلمة عرض .

تظهر جميع المخالفات المرورية الخاصة برقم الهوية التي قام المستخدم بإدخالها إلى الموقع.

تحدثنا في هذا المقال عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة، وتناولنا الخطوات المتبعة، ثم تحدثنا عن بعض الأنواع الأخرى التي يتم من خلالها الاستعلام عن المخالفات المرورية.