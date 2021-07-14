كورونا فى المكسيك.. أكبر زيادة فى الإصابات منذ فبراير

جدة - نرمين السيد - وتمثل هذه الأرقام أكبر زيادة يومية فى حالات الإصابة حيث تهدد موجة جديدة من العدوى بتقويض جهود الحكومة لتطعيم السكان.

ووفقًا لقناة "الغد"، قالت وزارة الصحة المكسيكية فى تقريرها عن الوضع الوبائى، إن حصيلة الإصابات الكلية بمرض "كوفيد 19" ارتفعت إلى مليونين 604 آلاف و711 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 235 ألفًا و277 حالة.

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة أن العدد الفعلى للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم الرسمى.