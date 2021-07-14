مقتل جنديين و3 مسلحين شمال غرب باكستان

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، أجدت قوات الأمن الباكستانية عملية تفتيش عقب إطلاق نار بمنطقة كورام فى إقليم خيبر بختونخوا المتاخم لـ أفغانستان، ولم يصدر جيش باكستان أى بيانات تكشف عن هويات المسلحين القتلى

جدير بالذكر، أن منطقة كورام تقع قرب الحدود الأفغانية، وهى معقل سابق لـ حركة طالبان الباكستانية الإرهابية.