جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ وكالة "أسوشيتد برس"، أفادت الشرطة السويسرية بهطول أمطار غزيرة ورياح قوية خلال الليل ما أسفر عن تضرر عدة طائرات وانهيار سقف حظيرة الطائرات، دون أن تسفر الواقعة عن أى خسائر بشرية.
وفى مدينة زيوريخ تسببت العواصف فى فوضى بين المسافرين بعد سقوط الأشجار على الطرق وخطوط السكك الحديد، فيما حذرت السلطات من فيضانات محتملة، كما أغلقت بعض ممرات جبال الألب مؤقتا بسبب تساقط الثلوج بكثافة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عواصف الصيف تفتك بـ سويسرا .. سقوط أشجار وانهيار حظيرة طائرات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.