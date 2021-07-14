طريقة شراء هدي الحج عبر منصة أضاحي بالخطوات

من أهم الخدمات التي يبحث عنها الحجاج طريقة شراء هدي الحج عبر منصة أضاحي مع أقتراب يوم النحر الأكبر. توفر منصة أضاحي إمكانية شراء هدي الحج وهو بمثابة مشروع للإفادة من الأضاحي والهدي وقد تم إسناد المهمة إلى بنك التنمية الإسلامي. ويهدف المشروع للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام لأداء نسك الهدي والفدية وكذلك يمكن أداء نسك الهدي والأضحية بالنيابة عن من يرغبون من عموم المسلمين وتوزيع اللحوم على المستحقين.

طريقة شراء هدي الحج عبر منصة أضاحي

تكلفة سند هدي الحج لهذا العام 799 ريال يمكن الشراء من خلال عدة منصات منها منصة أضاحي، أو من خلال المسار الإلكتروني للحج أو من خلال مصرف الراجحي وبإمكانك شراء نسك الهدي عبر أضاحي بالخطوات الآتية:

قم بزيارة منصة أضاحي.

تسجيل الدخول ثم النقر على أيقونة الشراء.

تنتقل مباشرة لصفحة شراء النسك حدد إذا ما كان النسك هدي أو أضحية أو صدقة أو عقيقة أو فدية.

قم بتحديد العدد الذي تريد شراءه.

ثم النقر على إضافة إلى الطلب.

يظهر لك السلة انقر على خيار الذهاب إلى الدفع.

يفتح لك النظام تفاصيل الطلب قم بملء الحقول المطلوبة والتي تشمل (اسم مقدم الطلب، والبريد الإلكتروني، ورقم الجوال، ثم تأكيد رقم الجوال، وتحديد إذا كنت ترغب في مفوضين أم لا، واختيار طريقة الدفع إما مدى أو الفيزا أو الماستر كارد.

تحقق من أنك لست روبرت ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

ثم النقر على أيقونة الذهاب للدفع واستكمل بقية الإجراءات حتى تصل لنهاية التسجيل في هدي الحج.

منصة أضاحي

يُشرف على منصة أضاحي مجموعة من الجهات الحكومية ذات العلاقة المباشرة، ولدى منصة أضاحي 8 وحدات تشغيل مكونة من خمس مجازر مفتوحة، أربعة للأغنام وواحدة للجمال والأبقار، وثلاثة مجازر خاصة بالأنعام، وهي عبارة عن وحدات تشغيل يشتري الحاج عند المدخل سند أو أكثر من الأغنام، كما بإمكانه أداء نسكه بنفسه أو تحت الإشراف، ثم تتولى إدارة أضاحي مهمة الإعداد والتنظيف والتقطيع والتجميد والتكييس والتوزيع. ويتم التعاقد مع كبار موردي الأغنام بالمملكة ليصل أقل الأسعار المملكة.

منصة أحسان برنامج الأضاحي

أكدت منصة أحسان أنه تيسيرًا على المواطنين والحجاج والمقيمين بالمملكة تم تصميم برنامج أضاحي ليُسهل النسك كما بينت منصة أحسان عبر حسابها الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي توتير أن تأدية النسك لهذا العام تأتي بعدة خيارات متعددة. على أن تكون خطوات إخراج الأضحية الدخول لمنصة أحسان ثم واختيار برنامج الأضاحي من ثم اختيار الأضحية وتحديد العدد المطلوب وثم إكمال عملية الدفع. وسوف تصل للمستفيد تحديثات عن حالة الأضحية مع بداية الهدي حتى التوزيع بكل مراحل الهدي.