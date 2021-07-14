كورونا فى البرازيل .. الإصابات تتزايد والوفيات تلامس الـ 536 ألفا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم" أفادت بيانات وزارة الصحة البرازيلية، بارتفع حصيلة الإصابات الكلية بوباء "كوفيد 19"، إلى 19.151 مليون حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 535 ألفًا و838 حالة.

وتأتى البرازيل فى المرتبة الثالثة عالميا فى أعداد الإصابات والوفيات بـ كورونا بعد الولايات المتحدة والهند، إذ تواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.