الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 وأسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي “رابط جديد”

الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442، ننشر لكم رابط جديد للاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وكذلك أسماء المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي، حيث أن هذا البرنامج يستهدف فقط الفئات ذات الدخل المتوسط أو معدومي الدخل، وقد تكاثر البحث عن تفاصيل جديدة عن المساعدة المقطوعة 1442 لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وذلك بسبب أهمية المساعدات التي تقدمها حكومة المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتقدم الدعم المالي للأسر المتعففة والأسر الأشد احتياجاً والغارمين لتوفير احتياجاتهم الأساسية.

ومن الجدير بالذكر أن المساعدات المالية تصرف بشكل سنوي للأفراد المستفيدين، والمستحقين للدعم المادي وتصرف على هيئة بدلات لهم، وقد أعلنت الوزارة عن الشروط والضوابط المعلنة من أجل إتمام عملية التسجيل والحصول على المساعدات، وسوف نذكره لكم الرابط الجديد للاستعلام عن المساعدات المقطوعة إلكترونيًا من خلال موقع ثقفني.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً

يتثنى للمواطنين بالمملكة التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونيًا للحصول على الدعم المالي للأسر الأشد احتياجاً والغارمين وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن طريق الخطوات الآتية:

أولاً، تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ثانياً، إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها مثل “الاسم وكلمة المرور”.

ثالثًا، إذ لم يكن لديك حساب، اضغط على انشاء حساب جديد.

رابعاً، قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة، وتاريخ الميلاد، رقم الجوال.

خامساً، أدخل رمز التحقق المرئي، ثم اضغط على التالي، والأن ستصلك رسالة نصية عبر الجوال.

سادساً، كتابة رمز التأكيد في مكانه المخصص، ثم الضغط على أيقونة تسجيل في الخدمة.

أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يتمكن جميع المستفيدين من مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن أسماء الأفراد المستفيدين من المساعدة المقطوعة عن طريق الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.

قم بإدخال اسم المستفيد، ورقم الطلب الخاص به.

إدخال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد.

الكبس على أيقونة استعلام.

شروط الحصول على دعم المساعدة المقطوعة

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة شروط لابد من توافرها للحصول على الدعم المالي المقدم من حكومة المملكة للمواطنين السعوديين ومن أبرز الشروط التالية:

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكونوا المتقدمون للحصول على المقطوعة مقيمين داخل الأراضي السعودي بشكل دائم.

أن لا يكون لدى المتقدم سجل تجاري أو عقارات، أو أملاك.

شرط أن يكون دخله الشهري لا يتجاوز 3.000 ريال في حالة الشخص الأعزب، ولا يتجاوز 8.000 ريال في حالة الشخص المتزوج.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن ٣٦ عامًا.

كيفية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة الرابط الجديد

من خلال الرابط الجديد لبوابة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الاستعلام عن المساعدات المقطوعة 1442 من خلال التالي :