كورونا .. سلالة دلتا تفاقم الأزمة من جديد فى الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية، أن حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى البلاد قفت فى ثلاثة أسابيع من 11 الفًا و300 إلى 23 الفًا و600 حالة.

وقالت بيانات الجامعة التى مصدرها المعلومات من السلطات الفدرالية والمحلية، إن السبب الرئيس فى زيادة الإصابات هو انتشار سلالة دلتا التى تم رصدها لأول مرة فى الهند والتى تفوق قدرتها على الانتشار عن السلالات الأخرى بمرتين.

وأكدت وسائل إعلام أمريكية أن أكبر الارتفاعات لمؤشر الإصابات سجلت فى الولايات التى تتميز بمستوى أقل من تطعيم السكان.