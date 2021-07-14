موقع نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس (ثلاث وخمس سنوات) بوابة التعليم الفني Fany

نتيجة الدبلومات الفنية 2021, ينتظر الآلاف من طلاب التعليم الفني في مختلف المحافظات إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة امتحانات شهادة الثانوية الفنية للعام الدراسي 2020-2021، وذلك بعد أن أتموا امتحاناتهم في مختلف تخصصاتهم الصناعية، التجارية والزراعية والفندقية، ومن المتوقع أن تصدر الوزارة نتائج الدبلومات خلال شهر يوليو الحالي، وسنتابع معكم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية الدور الأول 2021.

نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس

وكانت قد أوضحت مواقع مصرية رسمية أن نتائج امتحانات الدبلومات الفني صنايع، تجارة زراعة وفندقة سيتم الإفراج عنها بعد انتهاء لجان التصحيح في مختلف المديريات التعليمية بكافة المحافظات، وبعد أن تنتهي أيضا من عمليات التدقيق والمراجعة للعلامات التي تم رصدها للطلاب ومن ثم إدخالها لقاعدة بيانات وزارة التربية والتعليم، ليتم اعتمادها بعد ذلك من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي رسميا.

نتيجة دبلوم التجارة 2021

ومن المقرر أن تعلن الوزارة عن نتائج الدبلومات الفنية جميع التخصصات لنظام الثلاث والخمس سنوات، في وقت واحد حيث كانت قد تسربت أخبار اعتزام الوزارة إعلان نتائج الدبلوم التجاري، والدبلوم الصناعي، والزراعي والفندقي خلال الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري، إلا أنه حتى الآن لم ينتهي عدد كبير من لجان التصحيح من أعمالهم في كثير من المديريات.

الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس fany

وفي آخر التصريحات لمسؤولين في الوزارة، قال البعض أن يتم الإعلان عن نتيجة الدبلوم الفني للعام 2021، خلال نهاية شهر يوليو الجاري، حيث يتوقع أن تنتهي كافة عمليات الكنترولات من أعمال التصحيح والرصد، والمراجعة خلال هذه الفترة، ومن المتوقع أن تعلن نتيجة الدبلومات الفنية 2021 في محافظة القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، الغربية، بني سويف، المنيا، الأقصر، قنا، شمال سيناء، البحر الاحمر، العريش، جنوب سيناء ، السويس، اسوان، سوهاج، اسيوط، الإسماعيلية، المنوفية، مرسى مطروح، بورسعيد، الوادي الجديد، دمياط ، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ،وكل إدارات التعليم في جميع المحافظات، ويستطيع طلاب الثانوية الفنية استخراج نتائج الدبلومات الفنية 2021 الدور الأول من خلال بوابة التعليم الفني أو البوابة المصرية للتعليم الفني برقم جلوس الطالب أو الطالبة.

أكدت عدة مصادر مطلعة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حددت يوم التاسع والعشرون من شهر يوليو الحالي، سيتم الإعلان عن نتيجة شهادة الدبلومات الفنية الدور الأول للعام 2021، وكان طلاب الدبلوم الفني في جميع تخصصاتهم التجارية والصناعية والزراعية والفندقية قد أنهوا امتحاناتهم في نهاية الشهر الماضي يونيو جميعهم ينتظرون إعلان نتائجهم.

تحديث: أكدت مصادر لصحيفة أخبار اليوم الرسمية انتهاء عمليات التصحيح لأوراق امتحانات الدبلومات الفنية في جميع المحافظات، وذكرت أن مؤشرات التصحيح مطمئنة في معظم المواد الدراسية وبالتالي ستكون نسبة النجاح لطلاب الدبلومات الفنية بأقسامها وتخصصاتها جيدة جداً، وأضافت المصادر أن الكنترولات حالياً في مرحلة المراجعة، يذكر بأن النتيجة ستعلن في يوم 29 من الشهر الحالي يوليو.