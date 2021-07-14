نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في الرصافة 1 القادسية، البصرة، المثنى، ذي قار

نتائج السادس الابتدائي 2021، بدأت وزارة التربية العراقية في إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021، للامتحانات الوزارية للفصل الدراسي الثاني، وكانت قد أكدت مديريات التربية أنها بدأت بالفعل إعلان نتائج السادس في بعض المحافظات، حيث أعلنت عدة محافظات من بينها صلاح الدين، بابل، الكرخ 2 و3، بنشر نتائج السادس الابتدائي 2021 في المدارس وعلى الإنترنت.

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ووسط إجراءات مشددة تمت امتحانات طلاب الصف السادس الابتدائي في كافة محافظات العراق، حيث تسببت جائحة كورونا بإلغاء الامتحانات النهائية لطلاب الصفوف غير المنتهية، واعتمدت وزارة التربية على درجات الفصل الدراسي الأول ونصف العام درجات نهائية للطلاب في الصفوف غير المنتهية.

بينما استمرت الامتحانات الوزارية لطلاب السادس الابتدائي، والثالث المتوسط والصف السادس الإعدادي، كما أعلنت عن نهاية العام الدراسي مبكراً بداية من شهر تموز.

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ونشر الكثير من إدارات التربية والتعليم في عدة محافظات بإعلان نتائج السادس الابتدائي في مدارس المحافظات، مثل نينوى، ديالى، الكرخ، النجف، أربيل، السليمانية، دهوك، الرصافة 2، الكرخ 1، فيما تنتظر بقية المحافظات مثل بغداد، كربلاء، الرصافة 1، الرصافة 3، الكرخ 2، الكرخ 3، كركوك، ميسان، المثنى، النجف الأشرف، القادسية وغيرها من المحافظات.

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وكانت وزارة التربية العراقية، قد أوضحا للطلاب والطالبات في الصف السادس الابتدائي أنا النتائج الامتحانية للدور الأول لن تصدر وزارياً، بل سيتم الإعلان عنها في كل محافظة على حدة، لذلك نجد أن بعض المحافظات بدأت بنشر نتائج طلابها إلكترونياً على شبكة الإنترنت، فيما فضلت بعض المحافظات إعلان نتائجها في المدارس، فيما سيتم نشر النتائج من خلال موقعي ناجح ونتائجنا، وغيرها من المواقع التي صرحت لها وزارة التربية والتعليم بنشر نتائج الطلاب في العراق.

في المقابل ينتظر الآلاف من الطلاب والطالبات في المحافظات التي لم تنشر نتائج طلابها في الصف السادس الابتدائي، إعلان النتائج خلال الأسبوع الحالي والأسبوع القادم على أقصى تقدير، في حين أوضحت مصادر أن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول سيتم إعلانها على أقصى تقدير قبل عيد الأضحى المبارك.

أكدت عدة مصادر أن كل يوم خلال الأسبوع الحالي سيتم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي في عدد من المحافظات، لحين الانتهاء من كافة النتائج لجميع طلاب وطالبات السادس الابتدائي في العراق، يذكر بأن وزارة التربية العراقية تسمح للطلاب التقدم باعتراضات على النتيجة من خلال مديريات التربية في كل محافظة عراقية.