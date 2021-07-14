Masar مسار الإلكترونية للتوظيف eservices.mcs.gov.sa تسجيل وظائف جديدة للمؤهلات

مسار الإلكترونية للتوظيف eservices.mcs.gov.sa التي تقبل تسجيل طلبات العمل من كافة حاملي الشهادات العليا بالمملكة، والتي تعلن بين الحين والآخر قبول العديد من الوظائف للحاصلين على البكالوريوسات والماجيستير وذلك عبر الحساب الشخصي لراغبي العمل والمسجلين من قبل على المنصة، وذلك بعد قيام كبرى الشركات العاملة بالقطاع العام بالإعلان عن حاجتها لشغل الوظائف.

وتنقسم منصات التوظيف الحكومية بالمملكة إلى نوعين حيث يكون النوع الأول هي وظائف الشهادات العليا والتي تكون لحملة الماجيستير والشهادات العليا والكفاءات الكبيرة عبر منصة مسارات الإلكترونية للتوظيف، بينما يكون هنالك أيضا النوع الثاني من التوظيف وهو لحملة الشهادات الأقل من حملة الثانوية العامة والشهادات المتوسطة عبر تسجيل منصة ساعد الإلكترونية، ويكون على الراغبين في العمل من كلا الفئتين التسجيل أولا في طلبات العمل والتوظيف على المنصات المختلفة وكتابة جميع البيانات، ويتم إرفاق الشهادات المطلوبة، حيث يتم طلب التوظيف من الشركات للعديد من الكفاءات ويبدا التقديم على تلك الوظائف عبر المنصات التوظيفية المتنوعة.

منصة مسارات الإلكترونية للتوظيف

هي المسماة مسبقا باسم منصة جدارة وتهتم بالعديد من المهام:

توظيف الشهادات العليا من الشعب السعودي والشباب الراغبين في العمل.

تلقي طلبات التوظيف من الشركات والمؤسسات الكبيرة لشغل عدد من الوظائف والكفاءات.

تقوم المنصة بتأهيل الكفاءات من خلال الاشتراك مع منصات العمل مثل “طاقات”.

وظائف منصة جدارة

أعلنت منصة مسار الإلكترونية عن حاجتها لعدد من الوظائف، والتي تشمل العديد من الوظائف الهندسية والإدارية، كما تم الإعلان مذ أيام قليلة عن الحاجة لشغل وظائف في موسم الحج الحالي، ويكون على الراغبين في العمل أن يقوموا بإنشاء حساب خاص بهم على المنصة ويتم تسجيل كافة البيانات المطلوبة فيه، على أن يكون من السهل اختيارهم للوظائف الجديدة أو تأهيلهم للوظائف المطلوبة.

تبدا الخطوات بالدخول المباشر على صفحة دخول مسارات التوظيف الحكومي جدارة. يقوم بكتابة البيانات الأساسية الخاصة به واتباع كافة خطوات التسجيل. يتم كتابة رمز التحقق المرئي. ينتقل المستخدم إلى صفحة البيانات الشخصية على المنصة. يتم مراجعة البيانات وتغيير ما يلزم. يقوم بكتابة الرغبات والوظيفة التي يرغب في الالتحاق بها. يتم إرفاق كافة المستندات المطلوبة والبريد الإلكتروني للمراسلة. يتم التأكد من البيانات ثم يتم حفظها جميعا ثم يتم تسجيل الخروج.

كيفية التقديم وتسجيل الوظائف الحكومية