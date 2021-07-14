وسائل إعلامية : عضو برلمانى سابق فى هايتى متورط فى اغتيال رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - وافادت تقارير إعلامية بأن الشرطة تبحث عن شخصين آخرين احدهما محامٍ واسمه جوزيف فيليكس باديو، والآخر يدعى ورودولف جار، ضمن التحريات الجارية فى القضية.

وأعلنت شرطة هايتى، صباح الاثنين، أنها اعتقلت مدبرا محتملا لعملية اغتيال رئيس البلاد، جوفينيل مويس، الذى قتل يوم 7 يوليو الجارى، فى هجوم مسلحين على مقره.

وقبضت الشرطة أيضًا على ما يقرب من 30 شخصا مشتبه بمشاركتهم فى اغتيال الرئيس بينهم 26 من مرتزقًا من كولومبيا، إضافة إلى ثلاثة أشخاص من أصل هايتى يحملون الجنسية الأمريكية.