مصرع 1.146 مهاجرا غير شرعى فى البحر قبل وصولهم إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم الأربعاء، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين لقوا حتفهم فى البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا بطرق غير شرعية تضاعف هذا العام 2021.





وقالت المنظمة، فى تقرير لها أوردته وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس، إن ما لا يقل عن 1.146 شخصا لقوا حتفهم فى البحر أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا خلال النصف الأول من عام 2021، أى أكثر من ضعف العدد الذى سجل فى نفس الفترة من العام المنصرم 2020، وهو 513 حالة وفاة، لافتة إلى أنه وصل عدد الوفيات فى النصف الأول من العام 2019 إلى 674 وفاة. الهجرة غير الشرعية وأضاف المنظمة الدولية للهجرة: "المنظمات المدنية العاملة فى البحث والإنقاذ واصلت الاصطدام بعقبات كبيرة، إذ إن أغلبية قواربها عالقة فى الموانئ الأوروبية بسبب قرارات مصادرة إدارية وإجراءات جنائية وإدارية ضد أفراد طواقمها".

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